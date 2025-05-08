Минобороны сообщило о полном прекращении боевых действий в зоне спецоперации

В ведомстве напомнили, что мера принята в соответствии с решением президента России Владимира Путина. Российские войска при этом оставались на ранее занятых рубежах и позициях. В заявлении Минобороны подчеркивается, что российские военные строго соблюдают режим прекращения огня. При этом вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекратили боевые действия против армии РФ. В частности, украинские военные дважды попытались прорваться через госграницу в Курской области и совершили атаку в районе Дзержинска Донецкой народной республики (ДНР).