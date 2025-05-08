Газета
Телеграм
/ Политика

Минобороны сообщило о полном прекращении боевых действий в зоне спецоперации

При этом ВСУ не придерживаются предложенной меры
Ведомости

Все группировки войск Вооруженных сил (ВС) России с 00:00 8 мая полностью прекратили ведение боевых действий в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве напомнили, что мера принята в соответствии с решением президента России Владимира Путина. Российские войска при этом оставались на ранее занятых рубежах и позициях. В заявлении Минобороны подчеркивается, что российские военные строго соблюдают режим прекращения огня. При этом вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекратили боевые действия против армии РФ. В частности, украинские военные дважды попытались прорваться через госграницу в Курской области и совершили атаку в районе Дзержинска Донецкой народной республики (ДНР).

В общей сложности зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины. Во всей линии соприкосновения ВСУ совершили 173 обстрела из ствольной артиллерии, танков и минометов и четыре – с использованием реактивных систем залпового огня. Осуществлено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотников.

«В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

28 апреля Путин объявил о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы – с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Лидер Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня нужно вводить на 30 дней.

7 мая в российских аэропортах массово отменяли и задерживали рейсы из-за многочисленных попыток Украины атаковать цели на территории РФ при помощи дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что невзирая на эти удары Кремль сохраняет свою позицию относительно перемирия с 8 по 10 мая.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных