Минобороны сообщило о полном прекращении боевых действий в зоне спецоперации

Минобороны сообщило о полном прекращении боевых действий в зоне спецоперацииПри этом ВСУ не придерживаются предложенной меры
Все группировки войск Вооруженных сил (ВС) России с 00:00 8 мая полностью прекратили ведение боевых действий в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны России.
В ведомстве напомнили, что мера принята в соответствии с решением президента России Владимира Путина. Российские войска при этом оставались на ранее занятых рубежах и позициях. В заявлении Минобороны подчеркивается, что российские военные строго соблюдают режим прекращения огня. При этом вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекратили боевые действия против армии РФ. В частности, украинские военные дважды попытались прорваться через госграницу в Курской области и совершили атаку в районе Дзержинска Донецкой народной республики (ДНР).
В общей сложности зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины. Во всей линии соприкосновения ВСУ совершили 173 обстрела из ствольной артиллерии, танков и минометов и четыре – с использованием реактивных систем залпового огня. Осуществлено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотников.
«В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима», – подчеркнули в оборонном ведомстве.
28 апреля Путин объявил о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы – с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Лидер Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня нужно вводить на 30 дней.
7 мая в российских аэропортах массово отменяли и задерживали рейсы из-за многочисленных попыток Украины атаковать цели на территории РФ при помощи дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что невзирая на эти удары Кремль сохраняет свою позицию относительно перемирия с 8 по 10 мая.