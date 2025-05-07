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Захарова назвала Киев единственным препятствием к перемирию

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев является единственным препятствием к достижению перемирия. По словам дипломата, украинская сторона не только нарушает достигнутые договоренности, но и не проявляет готовности серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня. Ее комментарий опубликован на сайте министерства.

«Проверкой его миролюбивых намерений станет поведение ВСУ в период 72-часового перемирия 8–10 мая, объявленного президентом России ко Дню Победы», – пояснила Захарова.

Представитель МИД России комментировала недавнее высказывание спецпосланника президента США Кита Келлога. Он назвал причиной отсутствия 30-дневного перемирия позицию российского лидера Владимира Путина. По мнению Захаровой, такие высказывания вызывают удивление. Она подчеркнула, что Москва всегда поддерживала идею прекращения огня.

Российская сторона уже дважды делала шаги в этом направлении: в марте, поддержав инициативу президента США Дональда Трампа о моратории на удары по энергетическим объектам, и в апреле, объявив пасхальное перемирие. Однако, как отметила Захарова, оба раза Киев саботировал эти договоренности.

«ВСУ нарушали мораторий 136 раз, а прекращение огня на Пасху – почти 5 000 раз», – пояснила дипломат.

На фоне продолжающегося противостояния 7 мая аэропорты России столкнулись с массовыми отменами и задержками рейсов. Причиной стали многочисленные попытки Украины атаковать цели на российской территории при помощи дронов. Но, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, несмотря на эти удары, Россия сохраняет свою позицию относительно перемирия с 8 по 10 мая. Военные и спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасного проведения празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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