Захарова назвала Киев единственным препятствием к перемирию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев является единственным препятствием к достижению перемирия. По словам дипломата, украинская сторона не только нарушает достигнутые договоренности, но и не проявляет готовности серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня. Ее комментарий опубликован на сайте министерства.
«Проверкой его миролюбивых намерений станет поведение ВСУ в период 72-часового перемирия 8–10 мая, объявленного президентом России ко Дню Победы», – пояснила Захарова.
Представитель МИД России комментировала недавнее высказывание спецпосланника президента США Кита Келлога. Он назвал причиной отсутствия 30-дневного перемирия позицию российского лидера Владимира Путина. По мнению Захаровой, такие высказывания вызывают удивление. Она подчеркнула, что Москва всегда поддерживала идею прекращения огня.
Российская сторона уже дважды делала шаги в этом направлении: в марте, поддержав инициативу президента США Дональда Трампа о моратории на удары по энергетическим объектам, и в апреле, объявив пасхальное перемирие. Однако, как отметила Захарова, оба раза Киев саботировал эти договоренности.
«ВСУ нарушали мораторий 136 раз, а прекращение огня на Пасху – почти 5 000 раз», – пояснила дипломат.
На фоне продолжающегося противостояния 7 мая аэропорты России столкнулись с массовыми отменами и задержками рейсов. Причиной стали многочисленные попытки Украины атаковать цели на российской территории при помощи дронов. Но, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, несмотря на эти удары, Россия сохраняет свою позицию относительно перемирия с 8 по 10 мая. Военные и спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасного проведения празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.