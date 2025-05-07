Кремль: спецслужбы обеспечивают мирную обстановку 9 мая
Спецслужбы и военные принимают все необходимые меры для того, что празднование 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке. Об этом заявил пресс-серктарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Говоря об атаках беспилотниками со стороны Украины на Москву и Подмосковье 6 и 7 мая, Песков заявил, что Киев «продолжает демонстрировать свою сущность свою склонность к террористическим действиям».
Несмотря на эти удары, российская сторона сохраняет свою позицию относительно перемирия с 8 по 10 мая.
В ночь на 7 мая дежурные средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Вечером 6 мая Собянин писал, что силы ПВО в течение всего дня отражали атаки БПЛА. С 17:38 мск до 22:52 мск он рассказал об уничтожении восьми беспилотников.
28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил, что «из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы» с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая Россия объявляет перемирие. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский предложил объявить 30-дневное перемирие, а не только на дни 80-летия Победы.
Позже украинский президент Владимир Зеленский отверг возможность краткосрочного перемирия. Он пояснил, что месяц остановки боев необходим, поскольку «невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться».