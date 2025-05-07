Кремль: спецслужбы обеспечивают мирную обстановку 9 мая

В ночь на 7 мая дежурные средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Вечером 6 мая Собянин писал, что силы ПВО в течение всего дня отражали атаки БПЛА. С 17:38 мск до 22:52 мск он рассказал об уничтожении восьми беспилотников.