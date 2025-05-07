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Кремль: спецслужбы обеспечивают мирную обстановку 9 мая

Ведомости

Спецслужбы и военные принимают все необходимые меры для того, что празднование 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке. Об этом заявил пресс-серктарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Говоря об атаках беспилотниками со стороны Украины на Москву и Подмосковье 6 и 7 мая, Песков заявил, что Киев «продолжает демонстрировать свою сущность свою склонность к террористическим действиям».

Несмотря на эти удары, российская сторона сохраняет свою позицию относительно перемирия с 8 по 10 мая.

В ночь на 7 мая дежурные средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Вечером 6 мая Собянин писал, что силы ПВО в течение всего дня отражали атаки БПЛА. С 17:38 мск до 22:52 мск он рассказал об уничтожении восьми беспилотников.

28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил, что «из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы» с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая Россия объявляет перемирие. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский предложил объявить 30-дневное перемирие, а не только на дни 80-летия Победы.

Позже украинский президент Владимир Зеленский отверг возможность краткосрочного перемирия. Он пояснил, что месяц остановки боев необходим, поскольку «невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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