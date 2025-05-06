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Собянин: на пути к Москве уничтожены еще три беспилотника

Ведомости

Российские средства ПВО уничтожили три беспилотника на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram.

До этого Собянин заявил, что средства ПВО сбили два беспилотника, летевших в Москву. За 6 мая произошло несколько серий атак на Московский регион. В течение всего дня Росавиация объявляла о временных ограничениях на работу аэропортов Москвы.

Как сообщили в Минобороны РФ, за в течение вечера 6 мая дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 57 украинских беспилотников. С 17:21 до 18:40 мск были уничтожены 13 БПЛА, с 9:30 до 13:10 мск – 25 дронов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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