Собянин: на пути к Москве уничтожены еще три беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили три беспилотника на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожены еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram.
До этого Собянин заявил, что средства ПВО сбили два беспилотника, летевших в Москву. За 6 мая произошло несколько серий атак на Московский регион. В течение всего дня Росавиация объявляла о временных ограничениях на работу аэропортов Москвы.
Как сообщили в Минобороны РФ, за в течение вечера 6 мая дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 57 украинских беспилотников. С 17:21 до 18:40 мск были уничтожены 13 БПЛА, с 9:30 до 13:10 мск – 25 дронов.