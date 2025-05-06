В аэропортах «Внуково» и «Домодедово» ввели временные ограничения
В московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово» с 18:19 мск введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ранее Росавиация также ввела временные ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова и Ярославля.
До этого сегодня аналогичные меры применялись в аэропортах Казани и Нижнекамска, которые не принимали и не отправляли рейсы с 5:40 до 11:00.
В ночь на 6 мая ограничения на работу вводились в ряде других аэропортов в разных частях страны. Мера коснулась воздушных гаваней Москвы – «Внуково», «Домодедово», «Жуковского» и «Шереметьево», а также аэропортов Самары, Волгограда, Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что средства противовоздушной обороны отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву.