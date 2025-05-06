Росавиация ввела ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода, Калуги и Тамбова

По его словам, меры были приняты для обеспечения безопасности полетов пассажиров. Ограничения начали действовать с 16:10. А в 17:20 представитель Росавиации сообщил о введении ограничений еще в трех авиагаванях: Калуги, Тамбова и Ярославля.