Росавиация ввела ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода, Калуги и Тамбова
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на вылет и посадку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его словам, меры были приняты для обеспечения безопасности полетов пассажиров. Ограничения начали действовать с 16:10. А в 17:20 представитель Росавиации сообщил о введении ограничений еще в трех авиагаванях: Калуги, Тамбова и Ярославля.
До этого сегодня аналогичные меры применялись в аэропортах Казани и Нижнекамска, которые не принимали и не отправляли рейсы с 5:40 до 11:00.
В ночь на 6 мая, ограничения на работу вводились в ряде других аэропортов в разных частях страны. Мера коснулась воздушных гаваней Москвы – «Внуково», «Домодедово», «Жуковского» и «Шереметьево», а также аэропортов Самары, Волгограда, Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля.