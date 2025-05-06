Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска

Минобороны России сообщило, что с 21:00 мск 5 мая до 04:00 мск 6 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа. Над Брянской областью сбили 32 дрона, 22 БПЛА ликвидировали над Воронежской областью и 19 – над Московским регионом. В Пензенской области нейтрализовали 10 беспилотников, в Калужской – девять. Шесть дронов уничтожили над Белгородской областью, по два – над Липецкой и Самарской. По одному БПЛА российские силы сбили над Владимирской, Курской и Ростовской областями.