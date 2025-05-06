Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска
Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска («Бегишево») сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в 11:00 мск. В период действия ограничений на запасной аэродром отправилось одно воздушное судно, следовавшее в Казань. Кореняко уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели в 05:40 мск. В ночь на 6 мая они также вводились в других воздушных гаванях. Мера действовала в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево», самарском аэропорту «Курумоч», в воздушных гаванях Волгограда («Гумрак»), Иваново («Южный»), Калуги («Грабцево»), Нижнего Новгорода («Стригино»), Ярославля («Туношна»).
Минобороны России сообщило, что с 21:00 мск 5 мая до 04:00 мск 6 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа. Над Брянской областью сбили 32 дрона, 22 БПЛА ликвидировали над Воронежской областью и 19 – над Московским регионом. В Пензенской области нейтрализовали 10 беспилотников, в Калужской – девять. Шесть дронов уничтожили над Белгородской областью, по два – над Липецкой и Самарской. По одному БПЛА российские силы сбили над Владимирской, Курской и Ростовской областями.