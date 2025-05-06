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Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска

Ведомости

Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска («Бегишево») сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в 11:00 мск. В период действия ограничений на запасной аэродром отправилось одно воздушное судно, следовавшее в Казань. Кореняко уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели в 05:40 мск. В ночь на 6 мая они также вводились в других воздушных гаванях. Мера действовала в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево», самарском аэропорту «Курумоч», в воздушных гаванях Волгограда («Гумрак»), Иваново («Южный»), Калуги («Грабцево»), Нижнего Новгорода («Стригино»), Ярославля («Туношна»).

Минобороны России сообщило, что с 21:00 мск 5 мая до 04:00 мск 6 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа. Над Брянской областью сбили 32 дрона, 22 БПЛА ликвидировали над Воронежской областью и 19 – над Московским регионом. В Пензенской области нейтрализовали 10 беспилотников, в Калужской – девять. Шесть дронов уничтожили над Белгородской областью, по два – над Липецкой и Самарской. По одному БПЛА российские силы сбили над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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