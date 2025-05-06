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Силы ПВО сбили 105 украинских беспилотников над 11 регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 21:00 мск 5 мая до 04:00 мск 6 мая, сообщает Минобороны России.

Больше всего беспилотников – 32 – было сбито в небе над Брянской областью. Еще 22 БПЛА российские военные ликвидировали над территорией Воронежской области и 19 – над Московским регионом.

В Пензенской области было нейтрализовано 10 беспилотников, в Калужской – девять. Шесть БПЛА силы ПВО уничтожили над Белгородской областью, по два – над Липецкой и Самарской. По одному беспилотнику российские военные сбили над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате массированной атаки БПЛА на регион пострадавших и разрушений нет. Глава Воронежской области Александр Гусев рассказал, что при падении обломков сбитых беспилотников в городе на юге региона были повреждены несколько окон в нежилом здании и кровля, хозпостройки двух частных домов, остекление автомобиля «Газель». В местном парке начался пожар на детской площадке.

В Калужской области БПЛА были уничтожены на территории Боровского, Медынского и Юхновского районов. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Владислав Шапша. Глава Пензенской области Олег Мельниченко также сообщил, что при налете беспилотников жертв и разрушений нет, как и губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что БПЛА сбили над промышленными предприятиями Новокуйбышевска, погибших, пострадавших и разрушений нет.

Ранним утром 6 мая пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на работу аэропортов Казани и Нижнекамска («Бегишево»). В ночь на 6 мая мера также действовала в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево», самарском аэропорту «Курумоч», в воздушных гаванях Волгограда («Гумрак»), Иваново («Южный»), Калуги («Грабцево»), Нижнего Новгорода («Стригино»), Ярославля («Туношна»).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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