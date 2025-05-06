Силы ПВО сбили 105 украинских беспилотников над 11 регионами России

В Калужской области БПЛА были уничтожены на территории Боровского, Медынского и Юхновского районов. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Владислав Шапша. Глава Пензенской области Олег Мельниченко также сообщил, что при налете беспилотников жертв и разрушений нет, как и губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что БПЛА сбили над промышленными предприятиями Новокуйбышевска, погибших, пострадавших и разрушений нет.