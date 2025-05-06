Собянин: силы ПВО сбили 19 летевших на Москву БПЛА
В течение ночи дежурные силы противовоздушной обороны отразили атаку 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В 01:16 мск Собянин написал о пяти сбитых БПЛА. По его словам, обломки одного из беспилотников упали на Каширском шоссе. В 01:43 мск мэр сообщил о еще одном уничтоженном БПЛА, а в 01:57 мск – еще о трех. В 02:17 мск Собянин рассказал о ликвидации десяти беспилотников, летевших в сторону столицы с разных направлений.
В 00:57 мск Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов «Внуково», «Домодедово» (UUDD) и «Жуковский», а в в 01:15 мск аналогичная мера была установлена в «Шереметьево». Ограничения были отменены в 03:39 в «Шереметьево» и «Внуково». В 05:03 мск их сняли в «Домодедово» и «Жуковском». За это время на запасные аэродромы ушли 34 самолета, выполнявших рейсы в аэропорты Московского региона.
В ночь на 5 мая российские военные сбили четыре БПЛА в Подольске, все они летели на Москву, сообщал Собянин.