Собянин: силы ПВО сбили 19 летевших на Москву БПЛА

В 00:57 мск Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов «Внуково», «Домодедово» (UUDD) и «Жуковский», а в в 01:15 мск аналогичная мера была установлена в «Шереметьево». Ограничения были отменены в 03:39 в «Шереметьево» и «Внуково». В 05:03 мск их сняли в «Домодедово» и «Жуковском». За это время на запасные аэродромы ушли 34 самолета, выполнявших рейсы в аэропорты Московского региона.