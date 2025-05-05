Собянин: в Подольске сбили четыре летевших на Москву беспилотника

Собянин: в Подольске сбили четыре летевших на Москву беспилотникаНа месте падения обломков разрушений и пострадавших нет
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Подольске. Все они летели на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города написал об атаке в своем Telegram-канале в 02:38 мск 5 мая. По его словам, предварительно, обошлось без разрушений и пострадавших. На месте работают экстренные службы.
С 9:06 до 10:30 мск 4 мая в аэропорту «Внуково» действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
28 апреля президент России Владимир Путин предложил перемирие с 0.00 мск 8 мая до 0.00 мск 11 мая – в дни 80-й годовщины Победы. На парад Победы в Москву прибудут более 20 глав государств и правительств, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Киев отверг возможность краткосрочного перемирия ко Дню Победы, предложив прекращение огня на 30 дней. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обещает безопасности иностранным лидерам, которые собрались в Москву на 9 мая.