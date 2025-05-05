Собянин: в Подольске сбили четыре летевших на Москву беспилотника

28 апреля президент России Владимир Путин предложил перемирие с 0.00 мск 8 мая до 0.00 мск 11 мая – в дни 80-й годовщины Победы. На парад Победы в Москву прибудут более 20 глав государств и правительств, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Киев отверг возможность краткосрочного перемирия ко Дню Победы, предложив прекращение огня на 30 дней. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обещает безопасности иностранным лидерам, которые собрались в Москву на 9 мая.