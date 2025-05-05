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Собянин: в Подольске сбили четыре летевших на Москву беспилотника

На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет
Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Подольске. Все они летели на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города написал об атаке в своем Telegram-канале в 02:38 мск 5 мая. По его словам, предварительно, обошлось без разрушений и пострадавших. На месте работают экстренные службы.

С 9:06 до 10:30 мск 4 мая в аэропорту «Внуково» действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

28 апреля президент России Владимир Путин предложил перемирие с 0.00 мск 8 мая до 0.00 мск 11 мая – в дни 80-й годовщины Победы. На парад Победы в Москву прибудут более 20 глав государств и правительств, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Киев отверг возможность краткосрочного перемирия ко Дню Победы, предложив прекращение огня на 30 дней. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обещает безопасности иностранным лидерам, которые собрались в Москву на 9 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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