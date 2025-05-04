Аэропорт «Внуково» возобновил работу
В аэропорту «Внуково» сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, аэропорт возобновил работу в 10:30 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения действовали с 09:06 мск, аэропорт не принимал и не отправлял рейсы более часа. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. По данным Росавиации, в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс во «Внуково».
Росавиация неоднократно вводила ограничения на работу московских аэропортов на фоне попыток атак украинских беспилотников. Минобороны РФ о сбитых в Москве и Подмосковье БПЛА утром 4 мая не сообщало.