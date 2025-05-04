Аэропорт «Внуково» возобновил работу

Ограничения действовали с 09:06 мск, аэропорт не принимал и не отправлял рейсы более часа. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. По данным Росавиации, в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс во «Внуково».