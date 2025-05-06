Росавиация ограничила работу аэропортов Казани и Нижнекамска
Временные ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска («Бегишево») были введены с 05:40 мск. Аэропорты не принимают и не отправляют авиарейсы, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
В ночь на 6 мая ограничения также вводились в других аэропортах страны. Мера действовала в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево», самарском аэропорту «Курумоч», в воздушных гаванях Волгограда («Гумрак»), Иваново («Южный»), Калуги («Грабцево»), Нижнего Новгорода («Стригино»), Ярославля («Туношна»).
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь силы противовоздушной обороны отразили атаку 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву.
Вечером 5 мая Минобороны публиковало данные об уничтожении девяти украинских беспилотников над регионами России с 20:30 до 21:00 мск. Пять из них сбили над территорией Курской области, еще четыре – над Белгородской.