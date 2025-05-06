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Росавиация ограничила работу аэропортов Казани и Нижнекамска

Ведомости

Временные ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска («Бегишево») были введены с 05:40 мск. Аэропорты не принимают и не отправляют авиарейсы, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В ночь на 6 мая ограничения также вводились в других аэропортах страны. Мера действовала в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево», самарском аэропорту «Курумоч», в воздушных гаванях Волгограда («Гумрак»), Иваново («Южный»), Калуги («Грабцево»), Нижнего Новгорода («Стригино»), Ярославля («Туношна»).

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь силы противовоздушной обороны отразили атаку 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву.

Вечером 5 мая Минобороны публиковало данные об уничтожении девяти украинских беспилотников над регионами России с 20:30 до 21:00 мск. Пять из них сбили над территорией Курской области, еще четыре – над Белгородской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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