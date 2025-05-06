Собянин: силы ПВО отразили атаку на Москву двух украинских беспилотников

Ночью 6 мая были уничтожены 19 украинских БПЛА, которые пытались атаковать столицу. В 00:57 мск вводились временные ограничения на работу аэропортов «Внуково», «Домодедово» (UUDD) и «Жуковский», а в 01:15 мск аналогичная мера была установлена в «Шереметьево». Ограничения в «Шереметьево» и «Внуково» были отменены в 03:39 мск. В 05:03 мск их сняли в «Домодедово» и «Жуковском». За это время на запасные аэродромы отправились 34 самолета.