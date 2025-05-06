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Собянин: силы ПВО отразили атаку на Москву двух украинских беспилотников

В подмосковном аэропорту «Жуковский» ввели ограничения на прием и отправку самолетов
Ведомости

Средства противовоздушной обороны отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения обломков работают экстренные службы.

В подмосковном Раменском объявлена воздушная тревога. Власти района призвали избегать открытой местности и переместиться в центральную часть здания или в подвальное помещение. Рекомендуется также зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о введении ограничений на работу аэропорта «Жуковский».

Ночью 6 мая были уничтожены 19 украинских БПЛА, которые пытались атаковать столицу. В 00:57 мск вводились временные ограничения на работу аэропортов «Внуково», «Домодедово» (UUDD) и «Жуковский», а в 01:15 мск аналогичная мера была установлена в «Шереметьево». Ограничения в «Шереметьево» и «Внуково» были отменены в 03:39 мск. В 05:03 мск их сняли в «Домодедово» и «Жуковском». За это время на запасные аэродромы отправились 34 самолета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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