Киев отверг краткосрочное перемирие и пригрозил гостям парада 9 мая в Москве

​​Слова Зеленского носят больше политический характер, объясняет эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Он объяснил, что, несмотря на эти заявления, с военно-технической точки зрения со стороны Киева можно ожидать снижения боевой активности. Иначе говоря, на словах предложение Кремля может быть и не принято, то в каком-то виде Украина может попытаться ему следовать. «Слова Зеленского прежде всего адресованы европейским лидерам, чтобы никто из них не приехал в Москву и не нарушил видимость европейского единства по вопросу отношений с Россией», – сказал Кортунов.