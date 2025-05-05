Киев отверг краткосрочное перемирие и пригрозил гостям парада 9 мая в Москве

Киев отверг краткосрочное перемирие и пригрозил гостям парада 9 мая в МосквеПри этом эксперты ждут снижения боевой активности, а в Россию готовится приехать большая часть заявленных гостей
Украинская сторона отвергла возможность краткосрочного перемирия ко Дню Победы. Так президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение президента России Владимира Путина объявить прекращение огня в честь 80-летия Победы на три дня с 0.00 мск 8 мая до 0.00 мск 11 мая.
«Безусловное прекращение огня – модель, которую предложили американцы. <...> Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», – сказал Зеленский (цитата по «Интерфакс-Украина»). Он заявил, что не обещает безопасности иностранным лидерам, которые собрались в Москву на 9 мая.
28 апреля Путин предложил перемирие в дни 80-й годовщины Победы с 0.00 мск 8 мая до 0.00 мск 11 мая. Кремль отметил, что в случае нарушений российские военные нанесут «адекватный и эффективный ответ». Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал слова Зеленского «словесной провокацией», так как тот понимает, что «в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что на парад Победы в Москву прибудут более 20 глав государств и правительств. По его словам, российская сторона с радостью примет всех, кто готов отметить юбилей Победы в Великой Отечественной войне.
Потенциальные гости Москвы
На момент сдачи номера в печать среди лидеров, подтвердивших свое участие в торжественных мероприятиях, были председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы Николас Мадуро, Кубы – Мигель Диас-Канель, Монголии – Ухнаагийн Хурэлсух, Буркина-Фасо – Ибрагим Траоре, Белоруссии – Александр Лукашенко, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам, президенты Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, а также лидер Республики Сербской Милорад Додик. Кроме того, о своем визите заявили президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Киргизии Садыр Жапаров, а также глава Абхазии Бадра Гунба.
Участие в праздничных мероприятиях ранее подтверждали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Но первый был госпитализирован 3 мая после внепланового завершения своей поездки в США. По данным сербского информагентства Tanjug, во время визита он внезапно почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью. При этом об изменениях в планах Вучича посетить Москву 9 мая пока не сообщалось.
Фицо, в свою очередь, в последние дни неоднократно отменял публичные выступления, что вызвало слухи об ухудшении его здоровья. Но и он пока не отменил поездку в Москву. «Зеленский считает, что его крики заставят делегации зарубежных стран отказаться от визита, но он ошибается <...> я поеду на празднования 80-й годовщины Победы в Москву. Точка», – сказал Фицо, отвечая на вопросы журналистов 4 мая.
Словакия в отличие от Сербии входит в ЕС. В середине апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование юбилея Победы в Москву. Она добавила, что Евросоюз (ЕС) требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в российской столице.
При этом 30 апреля стало известно, что в связи с возросшей из-за теракта в Кашмире напряженностью в отношениях Индии с Пакистаном не приедет в Москву премьер-министр Индии Нарендра Моди. Предполагалось, что его представит министр обороны страны Раджнатх Сингх, но, по данным газеты India Today, вместо него может приехать его заместитель Санджай Сетх.
В то же время проработка визитов многих иностранных лидеров в Москву идет в штатном режиме. К примеру, дипломатический источник с китайской стороны сказал, что слова Зеленского пока никак не повлияли на намерения Пекина и идет тщательная подготовка к визиту Си Цзиньпина в Россию. Также идет работа и над поездкой То Лама, заметил другой собеседник «Ведомостей».
Что говорят эксперты
Слова Зеленского носят больше политический характер, объясняет эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Он объяснил, что, несмотря на эти заявления, с военно-технической точки зрения со стороны Киева можно ожидать снижения боевой активности. Иначе говоря, на словах предложение Кремля может быть и не принято, то в каком-то виде Украина может попытаться ему следовать. «Слова Зеленского прежде всего адресованы европейским лидерам, чтобы никто из них не приехал в Москву и не нарушил видимость европейского единства по вопросу отношений с Россией», – сказал Кортунов.
Зеленский стремится переключить гнев и недовольство президента США Дональда Трампа на Россию, говорит заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Эксперт подчеркивает, что в Киеве начали говорить про 30-дневное перемирие именно после того, как такой формат предложили в Вашингтоне. Поэтому, как бы соглашаясь с Трампом, Зеленский пытается показать ему Россию в худшем свете и мотивировать его на долгосрочное продолжение военной помощи.
Трамп и некоторые члены его администрации несколько раз заявляли, что в случае отсутствия прогресса по урегулированию украинского конфликта США могут отказаться от роли посредника.
Что касается намеков Зеленского на проблемы с безопасностью праздничных мероприятий, то Суслов видит в этом лишь попытку политического давления на потенциальных зарубежных гостей высокого и высшего ранга. «Зеленский понимает, что реальная атака на парад или серьезная провокация ничем хорошим для него и для Украины не закончится», – сказал эксперт.
При этом Суслов считает возможной фактическую деэскалацию на поле боя при словесном несогласии Зеленского принять предложение о перемирии.