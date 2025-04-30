Главное из заявлений Пескова о мире на Украине, параде Победы и отношениях с США

Главное из заявлений Пескова о мире на Украине, параде Победы и отношениях с СШАО чем говорил представитель Кремля на марафоне общества «Знание. Первые»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 апреля посетил просветительский марафон общества «Знание. Первые». Его выступление было посвящено роли СССР в освобождении мира от нацизма. Кроме того, после Песков пообщался с журналистами и обсудил с ними вопросы, связанные с украинским конфликтом. «Ведомости» собрали ключевые заявления Пескова.
О Победе в Великой Отечественной войне:
Россия лишь в президентство Владимира Путина смогла расплатиться с США по ленд-лизу, оказанному СССР в годы Второй мировой войны. «Если уложить это в наши современные деньги, это где-то $200 млрд», – уточнил он.
- Советская армия победила бы нацистскую Германию даже без ленд-лиза со стороны США. Но помощь союзников нельзя забывать и необходимо ценить.
Молодому поколению сложно понять, что значит слово «война». Он отметил, что это правильно, поскольку они не должны знать этих ужасов.
О решениях Путина:
России повезло, что ее лидером является Путин.
Все решения президента РФ, связанные со спецоперацией, – правильные, и долг россиян – победить.
Путин сделал то, что он должен был сделать, – Москва не могла не отреагировать на возрождение нацизма на Украине. Корни нацизма, несмотря на Победу советской армии в Великой Отечественной войне, остались «очень глубоки».
О параде Победы:
Парад Победы в Москве состоится, несмотря на угрозы со стороны президента Украины Владимира Зеленского нанести удар в знаменательную дату.
На празднование 80-летия Победы в Москву приедут лидеры многих стран мира. По его мнению, это демонстрирует их солидарность с Россией, а также то, что они разделяют важность данного праздника и гордость страны за Победу над нацизмом.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди не сможет присутствовать на праздновании 9 мая, но страна «будет представлена не на высшем уровне».
Глава Китая Си Цзиньпин примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве. Кроме того, состоится отдельный визит председателя Си, которому мы придаем большое значение и готовимся.
О контактах с США по Украине:
Мирное соглашение должно быть заключено с Украиной, не с США. Именно Киев должен выступать стороной урегулирования в мирном процессе.
Москва благодарна Вашингтону за его усилия.
Россия готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Но Киев не дает понять, готов он к таким контактам или нет.
США настроены на быстрый успех в деле украинского урегулирования, но первопричины конфликта на Украине сложны и требуется учет множества нюансов, «чтобы разрешить их за ночь».
Прямой контакт между Путиным и президентом США Дональдом Трампом будет установлен при необходимости. Прямые каналы диалога между Москвой и Вашингтоном восстановлены.
О мирном урегулировании украинского конфликта:
- Киев должен будет признать реальную ситуацию на земле в зоне спецоперации. Сейчас она отличается от того, что было на момент подготовки стамбульских соглашений 2022 г.
Достижение всех целей спецоперации остается приоритетом. Этого возможно достичь мирным путем. Глава государства по-прежнему готов урегулировать ситуацию на Украине путем переговоров.
Путин поддерживает установление долгосрочного перемирия, но сначала должен быть решен ряд нюансов.