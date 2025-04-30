В Кремле ответили на угрозы Зеленского об ударе во время парада

В Кремле ответили на угрозы Зеленского об ударе во время парадаПесков заявил, что празднование Дня Победы в Москве состоится
Парад Победы в Москве будет, и «мы будем с гордостью наблюдать за ним». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества «Знание».
Так Песков ответил на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев может нанести удар во время парада, который пройдет в Москве 9 мая. «Выбираем именно такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии <…>. Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», – заявил украинский лидер в вечернем обращении 29 апреля.
Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что на парад Победы в Москве приедут более 20 глав государств и правительств. Генеральный секретарь Содружества независимых государств (СНГ) Сергей Лебедев говорил, что главы всех стран организации, кроме Украины и Молдавии, примут участие в торжественных мероприятиях в столице. Таким образом, ожидается присутствие лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
В преддверии праздника и в саму годовщину Победы в России состоится более 170 мероприятий. В программе торжеств запланирован юбилейный парад на Красной площади и праздничный салют. Ожидается также, что президент Владимир Путин проведет мероприятия с участниками спецоперации на Украине.