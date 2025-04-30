В Кремле ответили на угрозы Зеленского об ударе во время парада

Так Песков ответил на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев может нанести удар во время парада, который пройдет в Москве 9 мая. «Выбираем именно такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии <…>. Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», – заявил украинский лидер в вечернем обращении 29 апреля.