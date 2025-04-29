Москву в День Победы посетят лидеры всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии

В преддверии праздника и в саму годовщину Победы в России пройдет более 170 мероприятий. В программе торжеств запланирован юбилейный парад на Красной площади и праздничный салют. Ожидается также, что президент России Владимир Путин проведет мероприятия с участниками спецоперации.