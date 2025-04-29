Москву в День Победы посетят лидеры всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии
Главы всех стран Содружества независимых государств (СНГ), за исключением Украины и Молдавии, примут участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил «РИА Новости» генеральный секретарь организации Сергей Лебедев.
«Девять глав государств будут присутствовать», – уточнил Лебедев.
Таким образом, ожидается присутствие в Москве на 9 мая лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на парад Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств. Он добавил, что российская сторона будет рада видеть всех, кто готов отмечать юбилей Победы.
В преддверии праздника и в саму годовщину Победы в России пройдет более 170 мероприятий. В программе торжеств запланирован юбилейный парад на Красной площади и праздничный салют. Ожидается также, что президент России Владимир Путин проведет мероприятия с участниками спецоперации.