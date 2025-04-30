Газета
Телеграм
/ Политика

Песков: Россия не могла не отреагировать на возрождение нацизма на Украине

Представитель Кремля обратил внимание на важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне
Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин сделал то, что он должен был сделать, – Москва не могла не отреагировать на возрождение нацизма на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание.Первые».

По словам Пескова, корни нацизма, несмотря на Победу советской армии в Великой Отечественной войне, остались «очень глубоки».

«Когда мы говорим сейчас «киевский режим» – это не просто так. Это Украина, к сожалению, оказалась страной, где вот эти ростки нацизма стали прорастать быстрее, чем в других странах Европы. И эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки. И эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть», – сказал представитель Кремля.

Песков обратил внимание на то, что память о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне с годами претерпевает трансформацию. По его словам, эту память очень сложно поддерживать «в том состоянии, в котором она должна находиться».

«Она должна быть превыше всего. И это наша с вами обязанность», – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ привел результаты социологического опроса, проведенного в Европе международной компанией Ipsos в 2021 г. Согласно исследованию, 30% респондентов считали, что СССР воевал на стороне Германии. По мнению Пескова, сейчас этот показатель еще выше. В 2020 г. социологический опрос Pew Research Center показал что 70% американцев уверены в решающей роли США в победе над фашизмом.

«США сыграли очень важную роль: 405 000 американцев отдали свои жизни в борьбе с фашизмом. Мы с вами помним про 27 млн, а я думаю реально это 30 млн советских людей, которые отдали свои жизни в борьбе с фашизмом. Разве это можно сравнить?» – задался вопросом Песков.

При этом по опросу Forsa в Германии в 2023 г. 20% молодежи не могут объяснить, что такое нацизм. Песков назвал такие цифры «опасными и совершенно непозволительными». По его словам, на фоне этих цифр происходит «закрытие глаз политиков» на нацистов с зажженными факелами в украинских городах.

«Это все происходит сейчас, в том мире, в котором живем мы с вами. Поэтому то, что мы делаем, специальная военная операция, все решения Путина – это абсолютно правильно. И наш с вами долг – победить», – сказал Песков.

29 апреля президент РФ Владимир Путин в обращении на открытии выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы» призвал твердо отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в победу над нацизмом и давать отпор попыткам оправдать преступления нацистов. За день до этого, 28 апреля, российский лидер объявил о перемирии в дни празднования 80-летия Победы. Все боевые действия приостановятся с 8 мая до полуночи 11 мая. Песков называл манипуляцией отказ Киева дать прямой ответ по перемирию на 9 Мая.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных