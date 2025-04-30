Песков: Россия не могла не отреагировать на возрождение нацизма на УкраинеПредставитель Кремля обратил внимание на важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин сделал то, что он должен был сделать, – Москва не могла не отреагировать на возрождение нацизма на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание.Первые».
По словам Пескова, корни нацизма, несмотря на Победу советской армии в Великой Отечественной войне, остались «очень глубоки».
«Когда мы говорим сейчас «киевский режим» – это не просто так. Это Украина, к сожалению, оказалась страной, где вот эти ростки нацизма стали прорастать быстрее, чем в других странах Европы. И эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки. И эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть», – сказал представитель Кремля.
Песков обратил внимание на то, что память о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне с годами претерпевает трансформацию. По его словам, эту память очень сложно поддерживать «в том состоянии, в котором она должна находиться».
«Она должна быть превыше всего. И это наша с вами обязанность», – подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента РФ привел результаты социологического опроса, проведенного в Европе международной компанией Ipsos в 2021 г. Согласно исследованию, 30% респондентов считали, что СССР воевал на стороне Германии. По мнению Пескова, сейчас этот показатель еще выше. В 2020 г. социологический опрос Pew Research Center показал что 70% американцев уверены в решающей роли США в победе над фашизмом.
«США сыграли очень важную роль: 405 000 американцев отдали свои жизни в борьбе с фашизмом. Мы с вами помним про 27 млн, а я думаю реально это 30 млн советских людей, которые отдали свои жизни в борьбе с фашизмом. Разве это можно сравнить?» – задался вопросом Песков.
При этом по опросу Forsa в Германии в 2023 г. 20% молодежи не могут объяснить, что такое нацизм. Песков назвал такие цифры «опасными и совершенно непозволительными». По его словам, на фоне этих цифр происходит «закрытие глаз политиков» на нацистов с зажженными факелами в украинских городах.
«Это все происходит сейчас, в том мире, в котором живем мы с вами. Поэтому то, что мы делаем, специальная военная операция, все решения Путина – это абсолютно правильно. И наш с вами долг – победить», – сказал Песков.
29 апреля президент РФ Владимир Путин в обращении на открытии выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы» призвал твердо отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в победу над нацизмом и давать отпор попыткам оправдать преступления нацистов. За день до этого, 28 апреля, российский лидер объявил о перемирии в дни празднования 80-летия Победы. Все боевые действия приостановятся с 8 мая до полуночи 11 мая. Песков называл манипуляцией отказ Киева дать прямой ответ по перемирию на 9 Мая.