Песков: Россия не могла не отреагировать на возрождение нацизма на Украине

«Когда мы говорим сейчас «киевский режим» – это не просто так. Это Украина, к сожалению, оказалась страной, где вот эти ростки нацизма стали прорастать быстрее, чем в других странах Европы. И эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки. И эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть», – сказал представитель Кремля.