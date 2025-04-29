Путин: нужно твердо отстаивать правду о Победе в Великой Отечественной войне

28 апреля Путин объявил о введении перемирия в дни празднования 80-летия Победы. Согласно указу президента, все боевые действия будут приостановлены с 8 мая до полуночи 11 мая. В Кремле рассчитывают, что Киев поддержит эту гуманитарную инициативу. Однако в случае отказа или попыток нарушить режим прекращения огня Россия готова дать «адекватный и эффективный ответ».