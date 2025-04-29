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Путин: нужно твердо отстаивать правду о Победе в Великой Отечественной войне

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин призвал твердо отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в победу над нацизмом и давать решительный отпор попыткам оправдать преступления нацистов. Об этом говорится в обращении главы государства на открытии выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы».

Обращение президента собравшимся зачитала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Глава страны подчеркнул, что фальсификация исторических событий и фактов приводит к разрушительным последствиям.

«Мы должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу, давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности», – пояснил Путин.

28 апреля Путин объявил о введении перемирия в дни празднования 80-летия Победы. Согласно указу президента, все боевые действия будут приостановлены с 8 мая до полуночи 11 мая. В Кремле рассчитывают, что Киев поддержит эту гуманитарную инициативу. Однако в случае отказа или попыток нарушить режим прекращения огня Россия готова дать «адекватный и эффективный ответ».

29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал манипуляцией отказ Киева дать прямой ответ по перемирию на 9 Мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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