Путин: нужно твердо отстаивать правду о Победе в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин призвал твердо отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в победу над нацизмом и давать решительный отпор попыткам оправдать преступления нацистов. Об этом говорится в обращении главы государства на открытии выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы».
Обращение президента собравшимся зачитала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Глава страны подчеркнул, что фальсификация исторических событий и фактов приводит к разрушительным последствиям.
«Мы должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу, давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности», – пояснил Путин.
28 апреля Путин объявил о введении перемирия в дни празднования 80-летия Победы. Согласно указу президента, все боевые действия будут приостановлены с 8 мая до полуночи 11 мая. В Кремле рассчитывают, что Киев поддержит эту гуманитарную инициативу. Однако в случае отказа или попыток нарушить режим прекращения огня Россия готова дать «адекватный и эффективный ответ».
29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал манипуляцией отказ Киева дать прямой ответ по перемирию на 9 Мая.