Как отмечался День Победы и когда 9 мая стало выходным днем

Как отмечался День Победы и когда 9 мая стало выходным днемИстория и традиции праздника
26 апреля 1965 г. президиум Верховного совета СССР объявил 9 мая праздником и выходным. День Победы торжественно отмечался в 1945-1947 гг., но на протяжении последующих 17 лет был обычным рабочим днем. История торжественной даты – в справке «Ведомостей».
Акт о безоговорочной капитуляции войск нацистской Германии был подписан 8 мая 1945 г. в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 00:43 по Москве) в пригороде Берлина Карлсхорсте. Ранее 8 мая Иосиф Сталин подписал указ президиума Верховного совета СССР о провозглашении 9 мая Днем Победы и нерабочим днем. Позже вечером 9 мая в Москве был дан салют из 30 залпов 1000 артиллерийских орудий, сопровождавшимся лучами из 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет. Первый же парад на Красной площади состоялся 24 июня, им командовал маршал Константин Рокоссовский, а принимал – маршал Георгий Жуков.
День Победы еще раз был официально отмечен в 1946 и 1947 гг, но в 1948-1964 гг. 9 мая стал укороченным рабочим днем, выходной указом президиума Верховного совета СССР был перенесен с 9 мая на 1 января.
В октябре 1964 г. генсеком ЦК КПСС стал Леонид Брежнев и через пару месяцев сообщил, что годовщина Победы будет отмечаться очень широко. В результате 26 апреля 1965 г. власти объявили 9 мая всенародным праздником и выходным. Тогда на Красной площади вновь состоялся военный парад, на него были приглашены представители иностранных государств. В тот же день также впервые на телевидении прошла «Минута молчания», вступительный текст зачитали Юрий Левитан и Вера Енютина.
В СССР к 20-летию Победы были предприняты и другие шаги по увековечиванию памяти о войне. Так, 8 мая 1965 г. было официально утверждено звание «Город-герой», им были награждены Москва, Ленинград, Сталинград, Киев, Севастополь, Одесса и Брестская крепость (звание «Крепость-герой») за массовый героизм и мужество в защите Родины, которые проявили их жители. В 1973-1985 гг. этого звания были также удостоены Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск и Смоленск. Ежегодно в День Победы в городах-героях проводится праздничный салют.
К празднику также была учреждена юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне». В отличие от учрежденной в 1945 г. медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» этой награждали весь личный состав вооруженных сил СССР, партизан, участников подполья. В результате медаль стала самой массовой в советской истории – ее получили свыше 16 млн человек. В последствии советские, а затем и российские власти утверждали награды к каждой новой годовщине Победы. В сентябре 2024 г. президент РФ Владимир Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а в январе состоялось первое вручение ветеранам.
В советский период парад в Москве 9 мая проводился после 1965 г. лишь в 1985 и 1990 гг. В 1975 г. на Красной площади состоялась манифестация молодежи, посвященная 30-летию Победы, в торжественной церемонии приняли участие и ветераны.
Ежегодное проведение парадов 9 мая на Красной площади началось с 1995 г. Тогда президент России Борис Ельцин назвал этот праздник днем «единения сил добра, днем проклятия проявлению любых форм фашизма и днем надежды на прочный мир», а также указал на завершение холодной войны и конфронтации великих держав. В тот день на Красной площади состоялся парад ветеранских полков, а на Поклонной горе – солдат московского гарнизона. Накануне, 8 мая, перед зданием Исторического музея был установлен памятник Георгию Жукову. С 2008 г. парад Победы проводится с проездом военной техники.
С 2005 г. знаком памяти о героях Великой Отечественной войны является георгиевская ленточка. 25 апреля – 9 мая того года «РИА Новости» и «Студенческая община» провели в Москве акцию с распространением лент. Главным слоганом обращенной к молодежи акции стал «Георгиевская ленточка. Я – помню! Я – горжусь». В последующие годы традиционная акция стала проводиться по всей России и за рубежом, ежегодно раздается около 20 млн ленточек. В декабре 2022 г. Путин подписал закон, который приравнял ее к символам воинской славы, за осквернение которой грозит штраф и лишение свободы.
В 2012 г. в Томске впервые состоялось шествие «Бессмертного полка», ставшего еще одним символом памяти о подвиге советского народа в современной России. В рамках акции все желающие могут пройти по городу с портретами родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Тогда 9 мая в акции приняли участие 6000 жителей города, которые пронесли в колонне Полка 2000 портретов ветеранов. Спустя год шествие прошло уже в более чем 120 городах и селах России и стран СНГ, в последующие годы география акции продолжилась расширяться. В 2020-2021 гг., а также в 2023-2024 гг. акция проходила в онлайн-формате. В День 80-летия Победы «Бессмертный полк» пройдет в российских городах в смешанном, в том числе очном формате, решение о шествии будут принимать местные власти.
К 70-летию Победы Путин ввел единовременную выплату ветеранам Великой Отечественной войны. Тогда по 7000 руб. получили участники, инвалиды войны и некоторые другие категории граждан, по 3000 руб. – труженики тыла и бывшие узники концлагерей. В мае 2018 г. президент подписал указ о единовременной выплате в 10 000 руб. ветеранам ко Дню Победы, со следующего года такие выплаты стали ежегодными. К 75-й годовщине единовременные выплаты составили 75 000 руб. для участников и инвалидов войны, их вдов и вдовцов, жителей блокадного Ленинграда и осажденных Севастополя и Сталинграда. Труженики тыла получили по 50 000 руб. В этом году выплаты составили 80 000 и 55 000 руб. соответственно, причем к участникам войны также приравняли и бывших несовершеннолетних узников концлагерей.