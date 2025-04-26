Как отмечался День Победы и когда 9 мая стало выходным днем

В 2012 г. в Томске впервые состоялось шествие «Бессмертного полка», ставшего еще одним символом памяти о подвиге советского народа в современной России. В рамках акции все желающие могут пройти по городу с портретами родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Тогда 9 мая в акции приняли участие 6000 жителей города, которые пронесли в колонне Полка 2000 портретов ветеранов. Спустя год шествие прошло уже в более чем 120 городах и селах России и стран СНГ, в последующие годы география акции продолжилась расширяться. В 2020-2021 гг., а также в 2023-2024 гг. акция проходила в онлайн-формате. В День 80-летия Победы «Бессмертный полк» пройдет в российских городах в смешанном, в том числе очном формате, решение о шествии будут принимать местные власти.