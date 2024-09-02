Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Медали получат военнослужащие и лица вольнонаемного состава, которые принимали участие в боевых действиях в рядах ВС СССР, труженики тыла, несовершеннолетие узники концлагерей, партизаны и члены подпольных организаций и др. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне будет отмечаться в 2025 г.