Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«В ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю учредить юбилейную медаль», – говорится в документе.
Путин поручил наградить этой медалью ветеранов Великой Отечественной войны. Согласно указу, правительство РФ должно обеспечить финансирование для изготовление медалей, футляров и удостоверений к ним.
Медали получат военнослужащие и лица вольнонаемного состава, которые принимали участие в боевых действиях в рядах ВС СССР, труженики тыла, несовершеннолетие узники концлагерей, партизаны и члены подпольных организаций и др. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне будет отмечаться в 2025 г.