Путин вручил ветеранам ВОВ первые юбилейные медали в честь 80-летия Победы

80-летие Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая 2025 г. В преддверии праздника и в саму годовщину пройдет более 170 мероприятий – торжественных, в которых примут участие представители иностранных государств, и памятно-мемориальных. Запланировано благоустройство воинских захоронений, поисковые работы в местах боевых действий, перезахоронение останков погибших. В январе Путин объявил также, что подписал указ о единовременной выплате по 80 000 руб. участникам войны, вдовам фронтовиков и малолетним узникам концлагерей.