Путин вручил ветеранам ВОВ первые юбилейные медали в честь 80-летия Победы
Президент РФ Владимир Путин вручил ветеранам Великой Отечественной войны первые юбилейные медали в честь 80-летия Победы. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Церемония состоялась в день 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Медали вручены Владимиру Берчикову, Аркадию Забежинскому, Александре Лещук, Зиновию Меркину, Михаилу Морозу, Екатерине Тутуровой и Елене Тихомировой.
«Мы всегда будем помнить, что жизнь, мир и свободу принес человечеству именно советский народ и сделал это благодаря своему героизму, ценой огромных жертв и невосполнимых утрат», – сказал Путин во время концерта «Ленинградская Победа» в большом концертном зале «Октябрьский».
Юбилейные награды будут вручены всем фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, «всем нашим ветеранам», добавил Путин.
Юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» была учреждена указом президента в прошлом году. На лицевой стороне награды изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага.
80-летие Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая 2025 г. В преддверии праздника и в саму годовщину пройдет более 170 мероприятий – торжественных, в которых примут участие представители иностранных государств, и памятно-мемориальных. Запланировано благоустройство воинских захоронений, поисковые работы в местах боевых действий, перезахоронение останков погибших. В январе Путин объявил также, что подписал указ о единовременной выплате по 80 000 руб. участникам войны, вдовам фронтовиков и малолетним узникам концлагерей.