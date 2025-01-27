Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Путин вручил ветеранам ВОВ первые юбилейные медали в честь 80-летия Победы

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин вручил ветеранам Великой Отечественной войны первые юбилейные медали в честь 80-летия Победы. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Церемония состоялась в день 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Медали вручены Владимиру Берчикову, Аркадию Забежинскому, Александре Лещук, Зиновию Меркину, Михаилу Морозу, Екатерине Тутуровой и Елене Тихомировой.

«Мы всегда будем помнить, что жизнь, мир и свободу принес человечеству именно советский народ и сделал это благодаря своему героизму, ценой огромных жертв и невосполнимых утрат», – сказал Путин во время концерта «Ленинградская Победа» в большом концертном зале «Октябрьский».

Юбилейные награды будут вручены всем фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, «всем нашим ветеранам», добавил Путин.

Юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» была учреждена указом президента в прошлом году. На лицевой стороне награды изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага.

80-летие Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая 2025 г. В преддверии праздника и в саму годовщину пройдет более 170 мероприятий – торжественных, в которых примут участие представители иностранных государств, и памятно-мемориальных. Запланировано благоустройство воинских захоронений, поисковые работы в местах боевых действий, перезахоронение останков погибших. В январе Путин объявил также, что подписал указ о единовременной выплате по 80 000 руб. участникам войны, вдовам фронтовиков и малолетним узникам концлагерей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных