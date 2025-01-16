Разовую выплату ветеранам ВОВ в этом году увеличили в 8 раз

Кто относится к ветеранам ВОВ

Список лиц, относящихся к ветеранам ВОВ, уточняется в ст. 2 закона о ветеранах (№ 5 от 12.01.1995). Участники ВОВ:

военнослужащие, работники предприятий и военных объектов Красной Армии и др.; лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов;

инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период ВОВ; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда»; проработавшие в тылу в период ВОВ не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ.