Разовую выплату ветеранам ВОВ в этом году увеличили в 8 раз

Разовую выплату ветеранам ВОВ в этом году увеличили в 8 разРасширился и список ее получателей
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны (ВОВ) и их вдовы получат к 80-летию Победы единовременные выплаты в 80 000 руб. Соответствующий указ подписал 15 января 2025 г. президент России Владимир Путин.
Такую же сумму переведут работникам военных объектов ВОВ и малолетним узникам фашистских концлагерей. По 55 000 руб. единоразово также получат бывшие совершеннолетние узники концлагерей и труженики тыла в период ВОВ, сказано в документе.
Выплаты в 80 000 руб. впервые распространятся и на жителей блокадного Ленинграда, а также жителей осажденных Севастополя и Сталинграда, следует из указа. Впервые их получат люди, супруги которых были военнослужащими и погибли во время советско-японской войны 1945 г. и советско-финляндской войны 1939–1940 гг.
Обычно такие единоразовые выплаты получают только участники ВОВ и работники военных объектов в период этой войны. С 2019 г. сумма таких выплат составляет 10 000 руб., следует из другого президентского указа (№ 186 от 24.04.2019). Исключение составляют юбилейные даты. Например, в 2020 г. к 75-летию Победы участники ВОВ и работники военных объектов в период этой войны получили выплаты в размере 75 000 или 50 000 руб. (№ 100 от 7.02.2020).
Кто относится к ветеранам ВОВ
Список лиц, относящихся к ветеранам ВОВ, уточняется в ст. 2 закона о ветеранах (№ 5 от 12.01.1995). Участники ВОВ:
военнослужащие, работники предприятий и военных объектов Красной Армии и др.; лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов;
инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период ВОВ; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда»; проработавшие в тылу в период ВОВ не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ.
Свои единовременные выплаты ветеранам также могут выделять власти субъекта, в котором они проживают. Так, в сентябре 2024 г. мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выплатить по 40 000 руб. ветеранам ВОВ к 83-й годовщине контрнаступления советских войск в битве под столицей, их получили 1300 человек. Ветераны и инвалиды ВОВ из Архангельской области получили в 2020 г. к 75-летию Победы по 10 000 руб.
Участники ВОВ также получают ежемесячные выплаты в размере 2316 руб., жители блокадного Ленинграда и осажденных Севастополя и Сталинграда – по 1699 руб., следует из закона о ветеранах (№ 5 от 12.01.1995).
В России живет около 7000 фронтовиков ВОВ, заявил 15 января министр обороны Андрей Белоусов на заседании Российского организационного комитета «Победа». Всего в 2023 г. в стране проживало 81 686 ветеранов ВОВ, следует из данных Росстата.
В пандемию ковида Россия потеряла каждого четвертого ветерана ВОВ. В начале 2019 г. участников и ветеранов ВОВ в России было 1,21 млн человек, а к 1 октября 2021 г. их осталось 896 806, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Минтруда. Потери составили за те полтора года 312 689 человек, или 26%.
Категории получателей единовременных выплат ветеранам определяются из бюджетных возможностей РФ, с каждым годом ветеранов становится все меньше, а выплаты становятся выше и распространяются на большую категорию лиц, говорит политолог Александр Кынев.
В этом году стоит ожидать ревизии действующих и новых мер поддержки ветеранов летом, когда Госдума рассмотрит отчет об исполнении федерального бюджета, считает политолог Павел Склянчук. В парламенте также могут снова начать обсуждать введение закона «О детях войны», предполагающего денежные выплаты для тех, кто в период ВОВ был несовершеннолетним, считает эксперт.