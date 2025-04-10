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Акция «Бессмертный полк» в России пройдет в смешанном формате

Ведомости

Акция «Бессмертный полк» в День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в российских городах в смешанном, в том числе очном формате, решение о шествии будут принимать местные власти. Об этом на пресс-конференции рассказала сопредседатель центрального штаба движения и депутат Госдумы Елена Цунаева.

«Там, где наше региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие "Бессмертного полка" в День Победы вновь украсит улицы и площади наших городов», – сообщила Цунаева.

2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что информация о проведении традиционного шествия в Москве 9 мая будет своевременно доведена до граждан.

Общественное движение «Бессмертный полк» было основано в 2012 г. в Томске. В рамках акции все желающие могут пройти по городу с портретами родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

В прошлом году шествие «Бессмертного полка» было организовано в онлайн-формате. Решение было принято в связи «с существующими угрозами общественной безопасности», сообщала Цунаева. В 2023 г. «Бессмертный полк» в формате традиционного шествия также не состоялся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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