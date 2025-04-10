Акция «Бессмертный полк» в России пройдет в смешанном формате

Акция «Бессмертный полк» в День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в российских городах в смешанном, в том числе очном формате, решение о шествии будут принимать местные власти. Об этом на пресс-конференции рассказала сопредседатель центрального штаба движения и депутат Госдумы Елена Цунаева.