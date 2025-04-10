Акция «Бессмертный полк» в России пройдет в смешанном формате
Акция «Бессмертный полк» в День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в российских городах в смешанном, в том числе очном формате, решение о шествии будут принимать местные власти. Об этом на пресс-конференции рассказала сопредседатель центрального штаба движения и депутат Госдумы Елена Цунаева.
«Там, где наше региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие "Бессмертного полка" в День Победы вновь украсит улицы и площади наших городов», – сообщила Цунаева.
2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что информация о проведении традиционного шествия в Москве 9 мая будет своевременно доведена до граждан.
Общественное движение «Бессмертный полк» было основано в 2012 г. в Томске. В рамках акции все желающие могут пройти по городу с портретами родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
В прошлом году шествие «Бессмертного полка» было организовано в онлайн-формате. Решение было принято в связи «с существующими угрозами общественной безопасности», сообщала Цунаева. В 2023 г. «Бессмертный полк» в формате традиционного шествия также не состоялся.