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Песков: решение о шествии «Бессмертного полка» сформулируют своевременно

Ведомости

Информация о проведении в День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне традиционного шествия «Бессмертного полка» будет своевременно доведена до граждан и возможных организаторов. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, есть ли в Кремле понимание того, состоится ли 9 мая шествие в Москве и какие в связи с этим могут быть рекомендации, в том числе регионам.

«В ходе празднований будут приниматься особые меры по обеспечению безопасности. Это потребность дня. Ничто не должно омрачить праздника Победы, всемирной важности этого Дня Победы, этой годовщины. Поэтому все будет сделано своевременно», – заверил Песков.

Общественное движение «Бессмертный полк» было основано в 2012 г. в Томске. В рамках акции все желающие могут пройти шествием по городу с портретами родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

В прошлом году шествие «Бессмертного полка» было организовано в онлайн-формате. Такое решение было принято в связи «с существующими угрозами общественной безопасности», сообщала сопредседатель центрального штаба движения, депутат Елена Цунаева. В 2023 г. «Бессмертный полк» в формате традиционного шествия также не состоялся.

9 мая 2025 г. в России ожидается масштабное празднование 80-летия Победы. В декабре 2024 г. в материалах к визиту президента России Владимира Путина в Минск сообщалось, что РФ и Белоруссия организуют объединенные шествия «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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