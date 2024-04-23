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Шествие «Бессмертного полка» в 2024 году не будут проводить очно

Организаторы предложили альтернативные форматы участия в акции
Анастасия Швецова
Андрей Гордеев / Ведомости

В 2024 г. шествие «Бессмертного полка» не будет проходить в России очно. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба движения, депутат Елена Цунаева на пресс-конференции.

«В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб "Бессмертного полка" России принял решение не проводить шествие "Бессмертного полка" в 2024 г. в очном формате», – сказала она.

В очном формате шествие может состояться за рубежом, заявила Цунаева. По ее словам, такой запрос российская сторона направила в 60 стран. Кроме того, акция пройдет в посольствах РФ в разных государствах, где для этого одобрение заявки не требуется.

В этом году акция «Бессмертный полк» продлится с 1 по 12 мая. В качестве альтернативы очному шествию организаторы предложили несколько вариантов почтить память ветеранов. Россияне могут распечатать портреты своих героев на одежде. В штабе отметили, что в прошлом году целыми семьями делали такие футболки и выходили в них на прогулку. Красиво оформить фотографию можно при помощи конструктора на сайте «Бессмертного полка», напомнили организаторы.

В период акции в штабе призвали россиян заменить аватарки в социальных сетях и мессенджерах на портреты ветеранов. В соцсетях также рекомендуется как можно подробнее рассказывать о героях своей семьи, обратили внимание организаторы. Кроме того, в 2024 г. граждане вновь могут размещать фотографии ветеранов на задних и боковых стеклах своих автомобилей. Главное условие – портрет не должен мешать обзору водителя, отметили в штабе.

9 мая портреты ветеранов будут транслироваться на сайте и в соцсетях «Бессмертного полка». Также увидеть героев военных лет можно будет на медиафасадах по всей России и в эфире телеканалов.

Ранее ряд регионов РФ уже отказался от проведения «Бессмертного полка» в очном формате в 2024 г. Одними из первых это сделали Брянская, Белгородская, Воронежская и Курская области. Также шествие отменили в Орловской, Свердловской, Саратовской областях и др.

Общественное движение «Бессмертный полк» было основано в 2012 г. в Томске. В рамках акции все желающие могут пронести портреты своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

В 2023 г. «Бессмертный полк» в формате традиционного шествия также не состоялся. Акция прошла в смешанном формате. Организаторы призывали россиян делиться рассказами о героях своей семьи в социальных сетях и размещать портреты ветеранов, фотографии их наград и краткое описание совершенных подвигов на боковых стеклах автомобилей. Также портреты ветеранов транслировались на медиафасадах по всей стране. В Кремле тогда выразили уверенность, что альтернативные форматы проведения акции будут востребованы среди россиян. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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