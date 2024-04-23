Шествие «Бессмертного полка» в 2024 году не будут проводить очно

Шествие «Бессмертного полка» в 2024 году не будут проводить очноОрганизаторы предложили альтернативные форматы участия в акции
В 2024 г. шествие «Бессмертного полка» не будет проходить в России очно. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба движения, депутат Елена Цунаева на пресс-конференции.
«В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб "Бессмертного полка" России принял решение не проводить шествие "Бессмертного полка" в 2024 г. в очном формате», – сказала она.
В очном формате шествие может состояться за рубежом, заявила Цунаева. По ее словам, такой запрос российская сторона направила в 60 стран. Кроме того, акция пройдет в посольствах РФ в разных государствах, где для этого одобрение заявки не требуется.
В этом году акция «Бессмертный полк» продлится с 1 по 12 мая. В качестве альтернативы очному шествию организаторы предложили несколько вариантов почтить память ветеранов. Россияне могут распечатать портреты своих героев на одежде. В штабе отметили, что в прошлом году целыми семьями делали такие футболки и выходили в них на прогулку. Красиво оформить фотографию можно при помощи конструктора на сайте «Бессмертного полка», напомнили организаторы.
В период акции в штабе призвали россиян заменить аватарки в социальных сетях и мессенджерах на портреты ветеранов. В соцсетях также рекомендуется как можно подробнее рассказывать о героях своей семьи, обратили внимание организаторы. Кроме того, в 2024 г. граждане вновь могут размещать фотографии ветеранов на задних и боковых стеклах своих автомобилей. Главное условие – портрет не должен мешать обзору водителя, отметили в штабе.
9 мая портреты ветеранов будут транслироваться на сайте и в соцсетях «Бессмертного полка». Также увидеть героев военных лет можно будет на медиафасадах по всей России и в эфире телеканалов.
Ранее ряд регионов РФ уже отказался от проведения «Бессмертного полка» в очном формате в 2024 г. Одними из первых это сделали Брянская, Белгородская, Воронежская и Курская области. Также шествие отменили в Орловской, Свердловской, Саратовской областях и др.
Общественное движение «Бессмертный полк» было основано в 2012 г. в Томске. В рамках акции все желающие могут пронести портреты своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
В 2023 г. «Бессмертный полк» в формате традиционного шествия также не состоялся. Акция прошла в смешанном формате. Организаторы призывали россиян делиться рассказами о героях своей семьи в социальных сетях и размещать портреты ветеранов, фотографии их наград и краткое описание совершенных подвигов на боковых стеклах автомобилей. Также портреты ветеранов транслировались на медиафасадах по всей стране. В Кремле тогда выразили уверенность, что альтернативные форматы проведения акции будут востребованы среди россиян.