Шествие «Бессмертного полка» в 2024 году не будут проводить очно

В этом году акция «Бессмертный полк» продлится с 1 по 12 мая. В качестве альтернативы очному шествию организаторы предложили несколько вариантов почтить память ветеранов. Россияне могут распечатать портреты своих героев на одежде. В штабе отметили, что в прошлом году целыми семьями делали такие футболки и выходили в них на прогулку. Красиво оформить фотографию можно при помощи конструктора на сайте «Бессмертного полка», напомнили организаторы.