Генпрокуратура заявила о росте рисков диверсий в России

«В прошлом году проверяли безопасность мест массового пребывания людей, критически важных объектов. И нами выявлено более 200 000 нарушений в этой сфере, о чем это говорит? О том, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны», – заявил Разинкин.