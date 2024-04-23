Генпрокуратура заявила о росте рисков диверсий в России
Первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин заявил о возросшем риске диверсий и терактов в России. Об этом сообщает «РИА новости».
«В прошлом году проверяли безопасность мест массового пребывания людей, критически важных объектов. И нами выявлено более 200 000 нарушений в этой сфере, о чем это говорит? О том, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны», – заявил Разинкин.
11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главами и представителями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС заявил, что трагедия в «Крокус сити холле» показала необходимость активизации совместных усилий по противодействию терроризму.
22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.