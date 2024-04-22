Регионы отменяют военные парады и шествия «Бессмертного полка» 9 мая

Регионы отменяют военные парады и шествия «Бессмертного полка» 9 маяВласти объясняют свои решения обеспечением безопасности граждан
Первым о решении не проводить парад 13 апреля в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «В закрытом режиме заслушали позицию правоохранительного блока. Приняли решение, что от наиболее массовых мероприятий (в частности, парада) целесообразно в этом году отказаться. Вместе с тем будут предусмотрены активности для жителей всех возрастов в менее крупных форматах», – написал он.
Затем об отмене парадов объявили мэрия Брянска и Рязани, губернаторы Курской и Саратовской областей Роман Старовойт и Роман Бусаргин, глава Крыма Сергей Аксенов. Последний заявил, что «это связано с вопросами обеспечения безопасности». «Однако мы обязательно воздадим дань уважения нашим ветеранам, почтим память погибших, проведем праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День Победы Крым встретит достойно», – пообещал Аксенов. Все массовые мероприятия отменены и в Белгородской области. Такое решение озвучила региональный министр по делам молодежи Татьяна Киреева.
Акция «Бессмертный полк» в Брянске пройдет в онлайн-формате, в Курской области, по словам Старовойта, шествия не будет. Волонтеры навестят ветеранов и членов их семей, написал губернатор Курской области в своем Telegram-канале. «Памятные акции в честь Дня Победы проведем в режиме онлайн, предложим курянам вывесить портреты своих воевавших родственников в окнах домов и на стеклах автомобилей», – говорится в его сообщении.
В Саратове с предложением не проводить торжественное прохождение войск гарнизона выступили представители совета ветеранов, сообщил в своем Telegram-канале Бусаргин, который предложение назвал правильным с точки зрения безопасности.
«Сразу подчеркну, что участников Великой Отечественной войны поздравим обязательно. Такая задача стоит сегодня перед всеми органами власти. Думаю, что по традиции подключатся наши волонтеры и общественные организации. Как и в прошлом году, сконцентрируемся на патриотических мероприятиях для детей и молодежи», – заявил саратовский губернатор.
В Белгородской области планировалось провести акцию «Бессмертный полк» в формате автопробега, но губернатор региона Вячеслав Гладков попросил этого не делать из-за оперативной обстановки. Вероятно, количество регионов, отменяющих парады и праздничные шествия 9 мая, будет расти. «Ведомости» направили запросы представителям правительств остальных субъектов.
В 2023 г. парады в честь Дня Победы были отменены более чем в 20 российских регионах, в том числе на Урале (власти Кургана отказались от проведения парада накануне 9 мая из-за пожаров в регионе).
Общество с пониманием отнесется к решениям региональных властей об отмене парадов, считает политолог Ростислав Туровский. «Не думаю, что это станет основанием для пессимизма, учитывая, что вопросы безопасности волнуют граждан в первую очередь», – говорит Туровский. «Парадная» тема важна в основном для людей старшего поколения, привыкших еще к советским парадам, но, если государство объясняет это вопросами безопасности, «такую позицию государства они примут, поймут и останутся у телевизоров – ведь парад на Красной площади все-таки состоится», – говорит политолог Алексей Макаркин.
20 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в этом году военные парады пройдут в 28 городах страны. В главном параде на Красной площади примут участие свыше 9000 человек и 75 единиц боевой техники. 18 апреля Минобороны России сообщило, что военная техника, которая примет участие в параде на Красной площади, передислоцируется из Подмосковья в столицу. В оставшиеся дни до 9 мая техника пройдет тщательную техническую подготовку, покраску, на нее нанесут праздничную символику Дня Победы.