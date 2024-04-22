Регионы отменяют военные парады и шествия «Бессмертного полка» 9 мая

Первым о решении не проводить парад 13 апреля в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «В закрытом режиме заслушали позицию правоохранительного блока. Приняли решение, что от наиболее массовых мероприятий (в частности, парада) целесообразно в этом году отказаться. Вместе с тем будут предусмотрены активности для жителей всех возрастов в менее крупных форматах», – написал он.