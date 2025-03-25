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Юные солдаты: подвиги пионеров-героев в годы войны

100 лет назад гитлеровцы казнили Александра Чекалина
Елена Федотова

В годы Великой Отечественной войны партизанами становились не только взрослые, но и подростки. Шестеро из них получили звание Героя Советского Союза. Какие подвиги совершили пионеры-герои – в материале «Ведомостей».

«Как по селу прошел слух, что Саша зачислен в истребительный батальон, бабушка стала относиться к нему с особым уважением. Теперь он “военный человек”, все знает, во всем разбирается. И пока Саша завтракал, она старалась выведать у него, когда же наконец остановят “этих супостатов”» (из книги Василия Смирнова «Саша Чекалин», 1978 г.).Александр Чекалин родился 25 марта 1925 г. в Песковатском Тульской области. Мальчик рос в семье идейных коммунистов. Перед войной он собрал отряд тимуровцев и помогал местным жителям. После вторжения гитлеровцев его переименовали в сторожевой. Тимуровцы подражали взрослым, которые организовали посты вдоль основных дорог, и патрулировали пешеходные тропинки.Позже школьников отправили собирать урожай или работать на складе местного «Заготзерно». Но Саша Чекалин вступил в истребительный и партизанский отряды и продолжил заниматься патрулированием. Он искал следы немецких парашютистов и разведчиков вдоль путей и дорог. После оккупации следил за передвижениями противника, передавал радиограммы и вместе со взрослыми минировал важные маршруты.В октябре 1941 г. Саша Чекалин простудился и отправился лечиться в родительский дом, который в годы войны пустовал. Местный староста заметил дым из трубы и выдал молодого партизана немцам. 6 ноября 1941 г. пионера повесили на главной площади города Лихвин. 4 февраля 1942 г. его посмертно наградили званием Героя Советского Союза. Гражданам о казни мальчика рассказал военный корреспондент Василий Смирнов. Вначале появились очерки в центральной прессе, затем его история вышла отдельной книгой. По версии военкора, после освобождения город оказался «разбит, сожжен, а на городской площади стояла одинокая могила с короткой надписью: Саша Чекалин». В 1944 г. Лихвин переименовали в Чекалин. В 1972 г. о юном партизане сняли кинофильм «Пятнадцатая весна», который еще называют «Присвоить звание героя».&nbsp;
ТАСС
«Вот она – школа, но уже это не школа – немецкая казарма. В Борькином классе, на подоконнике, солдатские подштанники сушатся» (из книги Альберта Лиханова «Боря Цариков», 1982 г.).Борис Цариков родился 31 октября 1925 г. в Гомеле на территории нынешней Белоруссии. В начале войны мать и младший брат смогли эвакуироваться в Саратов, а отец вместе с Борисом пошли в партизаны. Юноша носил провизию солдатам, которые обороняли город от немцев.В декабре 1941 г. Борис Цариков присоединился к диверсионным группам, которые подрывали пути и эшелоны. Из-за небольшого роста он оказался ценным минером. Многие называли пионера «маленьким солдатом». Позже детский писатель Альберт Лиханов писал, что «маленький и легкий» Борис Цариков «полз ящерицей», «почти не оставляя за собой следов». Согласно литературной версии, председатель президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин лично наградил Бориса Царикова орденом Красного знамени за подрыв эшелонов с танками в октябре 1942 г.В феврале 1943 г. после переобучения Бориса Царикова зачислили в ряды действующей армии военным разведчиком. В октябре 1943 г. он вместе с другими минерами форсировал Днепр в районе поселка Лоев и в течение пяти дней сражался за этот плацдарм. 30 октября 1943 г. юноша получил звание Героя Советского Союза. Всего через две недели, 13 ноября, его застрелил немецкий снайпер. Военного разведчика похоронили в братской могиле возле поселка Лоев на территории нынешней Белоруссии.
«Гомельский областной музей военной славы»
«Взорвать мост очень важно, но после этого вернуться назад будет очень трудно, почти невозможно» (из книги очерков Анатолия Вахова «Девять бесстрашных», 1944 г.).Леонид Голиков родился 17 июня 1926 г. в Лукино Новгородской области. За годы войны подросток взорвал 12 шоссейных и два железнодорожных моста, поджег четыре склада с припасами. Впервые его подвиги описал советский писатель Анатолий Вахов в книге очерков «Девять бесстрашных», которая вышла в 1944 г. Будучи военкором, он запомнил Леонида Голикова простым мальчиком со сжатыми губами и темными глазами.Подростком Леонид Голиков начал работать на фанерном заводе и мечтал изобрести особый вид фанеры, которым «можно было бы все сделать». Стрелять он тоже научился еще школьником: начал с рогатки и закончил мелкокалиберной винтовкой. Во время войны стал партизаном. Он пробирался к охраняемым мостам через проволочные заграждения и дзоты, которые взрослым казались непроходимыми.В августе 1942 г. вблизи Варниц Леонид Голиков подорвал гранатой легковой автомобиль, в котором немецкий генерал Рихард фон Виртц перевозил чертежи и описания немецких мин. В итоге партизан захватил и передал командованию пакет с этими сведениями.После победы Леонид Голиков мечтал побывать в Москве и стать пограничником. Но не смог. 24 января 1943 г. он погиб в Псковской области. 2 апреля 1944 г. посмертно награжден званием Герой Советского Союза. Считался пионером-героем, несмотря на то, что во время войны повзрослел и вступил в комсомол.
moypolk.ru / Бессмертный полк
«Валик ходил по городу, и слезы душили его. Немцы сожгли домик-музей Николая Островского, устроили возле леса лагерь для военнопленных, превратили школу в конюшню, согнали евреев в гетто – район города, обнесенный проволокой» (из книги Гусейна Наджафова «Валя Котик», 1967 г.).Валентин Котик ​родился 11 февраля 1930 г. в селе Хмелевка на территории нынешней Украины. В начале войны он окончил пятый класс и вместе с родителями жил в Шепетовке. Оказавшись в оккупации, пионер собирал листовки, которые раскидывали над городом советские самолеты, и расклеивал их по заборам. Позже он выполнял поручения местной подпольной организации: искал патроны по оставленным окопам, запоминал расположение складов и танков.В августе 1943 г. вступил в партизаны. Вместе со взрослыми поджигал склады и нападал на сотрудников Шепетовской жандармерии. В октябре вблизи станции Цветоха Валентин Котик случайно заметил и подорвал телефонный кабель, торчащий из земли. Подвиг мальчика описал азербайджанский писатель Гусейн Наджафов. По его версии, Валентин испортил «прямой провод, соединявший рейхминистра восточных земель фон Розенберга со ставкой Гитлера в Варшаве».16 февраля 1944 г. его тяжело ранили во время боев за Изяслав. На следующий день он скончался. 27 июня 1958 г. награжден званием Герой Советского Союза. Считается самым молодым пионером-героем.
Неизвестный автор
«Фашисты убивают, а я хочу жить… Ужас, как хочу» (из книги Григория Набатова «Зина Портнова», 1979 г.).Зинаида Портнова родилась 20 февраля 1926 г. в Ленинграде. В июне 1941 г. семиклассница приехала на летние каникулы к родственникам в село Зуи, которое сейчас находится на территории Белоруссии. Во время войны родители школьницы оказались взаперти в Ленинграде, сама Зинаида Портнова – в оккупации.Пока отец выпускал танки и снаряды на Кировском заводе, дочь распространяла антифашистские листовки и газеты в Белоруссии. Военный корреспондент Григорий Набатов несколько раз описал подвиг Зины Портновой, в том числе в книге «Юность, огнем опаленная», «Юные мстители» и пьесе «Дочь Ленинграда». Свою героиню он называл просто «девочкой с косичками».Зинаида Портнова выполняла задания в местной подпольной организации «Юные патриоты». В начале войны ее попросили выяснить, сколько солдат в гарнизоне фашистов. Школьница знала, что несколько раз в неделю немцы проводят строевые занятия вблизи торфяного завода. Вместе с товарищем она высчитала, сколько людей проходит на платц.В 1943 г. Зинаида Портнова получила новый приказ – прибиться к столовой курсов переподготовки артиллеристов и танкистов вражеской армии. Школьница несколько месяцев тоскала немцам связки дров и ведра с водой, а потом по распоряжению подпольщиков подсыпала им в суп крысиный яд. По версии Григория Набатова, после отравления «на военном кладбище вблизи Оболи хоронили около ста офицеров».Немцы задержали Зинаиду Портнову в декабре 1943 г. Во время одного из допросов она выхватила пистолет и застрелила следователя. Ее пытали и расстреляли 10 января 1944 г. под Полоцком. За мужество и героизм 1 июля 1958 г. ей посмертно присвоили звания Героя Советского Союза.
Партия «Единая Россия»
«Марату не пришлось бегать в школу, в пятый класс. Школьное здание фашисты превратили в свою казарму. Многих учителей арестовали, отправили в Германию» (из книги Вячеслава Морозова «Марат Казей», 1978 г).Марат Казей родился 10 октября 1929 г. под Минском. Во время войны он остался сиротой и вместе с сестрой пошел в партизаны. Немцы считали детей менее подозрительными. В итоге подростки гуляли по оккупированным территориям и запоминали, где расположены вражеские посты, пушки и пулеметные точки. В качестве маскировки Марат Казей наряжался подпаском или нищим. В январе 1943 г. вступил в первый бой и получил ранение, но не покинул позиции. Его подвиг впервые описал корреспондент «Пионерской правды» Вячеслав Морозов.За годы войны Марат Казей дважды оказывался в окружении. В марте 1943 г. немцы взяли партизанов в кольцо вблизи деревни Румок. Тогда Марат Казей смог выбраться и привести подкрепление. 11 мая 1944 г. отряд снова окружили каратели из зондеркоманды СС «Дирлевангер». На этот раз Марат Казей не выбрался и подорвал себя гранатой вместе с противниками. 8 мая 1965 г. посмертно награжден званием Героя Советского Союза.Его отец несколько лет служил матросом на линкоре «Марат» и назвал мальчика в честь своего корабля. По одной из версий, мужчина мечтал, чтобы сын вырос и отправился в морские походы. После войны именем Марата Казея назвали грузовой теплоход. Он впервые вышел в море в 1968 г.
Владимир Межевич / РИА Новости
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Александр Чекалин, 16 лет
«Как по селу прошел слух, что Саша зачислен в истребительный батальон, бабушка стала относиться к нему с особым уважением. Теперь он “военный человек”, все знает, во всем разбирается. И пока Саша завтракал, она старалась выведать у него, когда же наконец остановят “этих супостатов”» (из книги Василия Смирнова «Саша Чекалин», 1978 г.).

Александр Чекалин родился 25 марта 1925 г. в Песковатском Тульской области. Мальчик рос в семье идейных коммунистов. Перед войной он собрал отряд тимуровцев и помогал местным жителям. После вторжения гитлеровцев его переименовали в сторожевой. Тимуровцы подражали взрослым, которые организовали посты вдоль основных дорог, и патрулировали пешеходные тропинки.

Позже школьников отправили собирать урожай или работать на складе местного «Заготзерно». Но Саша Чекалин вступил в истребительный и партизанский отряды и продолжил заниматься патрулированием. Он искал следы немецких парашютистов и разведчиков вдоль путей и дорог. После оккупации следил за передвижениями противника, передавал радиограммы и вместе со взрослыми минировал важные маршруты.

В октябре 1941 г. Саша Чекалин простудился и отправился лечиться в родительский дом, который в годы войны пустовал. Местный староста заметил дым из трубы и выдал молодого партизана немцам. 6 ноября 1941 г. пионера повесили на главной площади города Лихвин. 4 февраля 1942 г. его посмертно наградили званием Героя Советского Союза. Гражданам о казни мальчика рассказал военный корреспондент Василий Смирнов. Вначале появились очерки в центральной прессе, затем его история вышла отдельной книгой. По версии военкора, после освобождения город оказался «разбит, сожжен, а на городской площади стояла одинокая могила с короткой надписью: Саша Чекалин». В 1944 г. Лихвин переименовали в Чекалин. В 1972 г. о юном партизане сняли кинофильм «Пятнадцатая весна», который еще называют «Присвоить звание героя». 
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