Юные солдаты: подвиги пионеров-героев в годы войны

Александр Чекалин, 16 лет

«Как по селу прошел слух, что Саша зачислен в истребительный батальон, бабушка стала относиться к нему с особым уважением. Теперь он “военный человек”, все знает, во всем разбирается. И пока Саша завтракал, она старалась выведать у него, когда же наконец остановят “этих супостатов”» (из книги Василия Смирнова «Саша Чекалин», 1978 г.).



Александр Чекалин родился 25 марта 1925 г. в Песковатском Тульской области. Мальчик рос в семье идейных коммунистов. Перед войной он собрал отряд тимуровцев и помогал местным жителям. После вторжения гитлеровцев его переименовали в сторожевой. Тимуровцы подражали взрослым, которые организовали посты вдоль основных дорог, и патрулировали пешеходные тропинки.



Позже школьников отправили собирать урожай или работать на складе местного «Заготзерно». Но Саша Чекалин вступил в истребительный и партизанский отряды и продолжил заниматься патрулированием. Он искал следы немецких парашютистов и разведчиков вдоль путей и дорог. После оккупации следил за передвижениями противника, передавал радиограммы и вместе со взрослыми минировал важные маршруты.



В октябре 1941 г. Саша Чекалин простудился и отправился лечиться в родительский дом, который в годы войны пустовал. Местный староста заметил дым из трубы и выдал молодого партизана немцам. 6 ноября 1941 г. пионера повесили на главной площади города Лихвин. 4 февраля 1942 г. его посмертно наградили званием Героя Советского Союза. Гражданам о казни мальчика рассказал военный корреспондент Василий Смирнов. Вначале появились очерки в центральной прессе, затем его история вышла отдельной книгой. По версии военкора, после освобождения город оказался «разбит, сожжен, а на городской площади стояла одинокая могила с короткой надписью: Саша Чекалин». В 1944 г. Лихвин переименовали в Чекалин. В 1972 г. о юном партизане сняли кинофильм «Пятнадцатая весна», который еще называют «Присвоить звание героя».