Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевской ленты

В соответствии с действующим законодательством, за публичное осквернение символов воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн руб., физическому — в размере до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или интернете, наказываются штрафом от 2 до 5 млн руб. или лишением свободы на срок до пяти лет.