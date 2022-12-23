Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты
Совет Федерации одобрил закон о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы и введении уголовной и административной ответственности за ее публичное осквернение, сообщает пресс-служба СФ.
«Совет Федерации одобрил закон об установлении статуса георгиевской ленты. Теперь она приравнивается к символам воинской славы», — говорится в сообщении.
За публичное осквернение георгиевской ленты последуют административная и уголовная ответственность. За нарушение данного закона юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн руб. «с конфискацией имущества или без таковой», физическому лицу — в размере до 3 млн руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом от 2 до 5 млн руб. либо лишением свободы на срок до пяти лет.
В Совфеде уточнили, что вышеупомянутый закон регламентирует правила использования георгиевской ленты. В частности, ее можно использовать во время проведения органами публичной власти торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, или других мероприятий, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны или памятными датам России. Также георгиевские ленты можно использовать на мероприятиях, которые направлены на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.
Авторами закона выступили первый заместитель председателя СФ Андрей Турчак и депутат Ольга Занко. Данный законопрект был одобрен Госдумой 20 декабря.