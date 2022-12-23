Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты

За публичное осквернение георгиевской ленты последуют административная и уголовная ответственность. За нарушение данного закона юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн руб. «с конфискацией имущества или без таковой», физическому лицу — в размере до 3 млн руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом от 2 до 5 млн руб. либо лишением свободы на срок до пяти лет.