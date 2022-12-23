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Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты

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Совет Федерации одобрил закон о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы и введении уголовной и административной ответственности за ее публичное осквернение, сообщает пресс-служба СФ.

«Совет Федерации одобрил закон об установлении статуса георгиевской ленты. Теперь она приравнивается к символам воинской славы», — говорится в сообщении.

За публичное осквернение георгиевской ленты последуют административная и уголовная ответственность. За нарушение данного закона юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн руб. «с конфискацией имущества или без таковой», физическому лицу — в размере до 3 млн руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом от 2 до 5 млн руб. либо лишением свободы на срок до пяти лет.

В Совфеде уточнили, что вышеупомянутый закон регламентирует правила использования георгиевской ленты. В частности, ее можно использовать во время проведения органами публичной власти торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, или других мероприятий, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны или памятными датам России. Также георгиевские ленты можно использовать на мероприятиях, которые направлены на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.

Авторами закона выступили первый заместитель председателя СФ Андрей Турчак и депутат Ольга Занко. Данный законопрект был одобрен Госдумой 20 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных