Госдума одобрила штраф до 5 млн рублей за осквернение георгиевской ленты
Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы и введении штрафа до 5 млн руб. за ее публичное осквернение, сказано на сайте нижней палаты парламента.
В соответствии с действующим законодательством, за публичное осквернение символов воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн руб., физическому — в размере до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или интернете, наказываются штрафом от 2 до 5 млн руб. или лишением свободы на срок до пяти лет.
Законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы был внесен в Госдуму в середине апреля. Тогда один из авторов законопроекта, зампред думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко, отметила, что ответственность будет наступать в случае, если «вы публично сожжете георгиевскую ленту».
В первом чтении документ был принят 21 сентября, во втором — 14 декабря. Другими автором законопроекта указаны секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.