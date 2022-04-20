Георгиевскую ленту приравняют к символам воинской славы«Единая Россия» предложила законодательно запретить ее оскорбление
Георгиевскую ленточку хотят приравнять к символам воинской славы России. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и зампред думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко.
«Законодательное закрепление статуса георгиевской ленты повысит уровень правовой защиты нашего символа воинской славы. Мы четко регламентируем, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью», – пояснил Турчак в своем Telegram-канале.
Законопроект, который внесли Турчак и Занко, называется «О георгиевской ленте и внесении изменений в отдельные законодательные акты России». Им официально устанавливается статус георгиевской ленты как символа воинской славы России, который используется «в ознаменование героизма, мужества и стойкости» людей, которые совершили подвиги «в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач». Парламентарии хотят в законе описать внешний вид ленты: чередующиеся «равноширокие три черные и две оранжевые полосы». Оговаривается, в каких случаях ее можно использовать.
Как сама георгиевская лента, так и ее изображение «могут использоваться во время проведения органами публичной власти мероприятий, направленных на патриотическое, в том числе военно-патриотическое, и духовно-нравственное воспитание граждан России, и иных мероприятий». Граждане и организации тоже имеют на это право «исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы России».
Публичное осквернение георгиевской ленты влечет за собой административную и уголовную ответственность в соответствии с законом о символах воинской славы. Руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов указывает, что за осквернение наступает уголовная ответственность по ч. 3 или ч. 4 ст. 354-1 Уголовного кодекса: либо штраф в размере до 3 млн руб., либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом до 5 млн руб. или лишением свободы на срок до пяти лет.
Впервые акция по раздаче символических ленточек, посвященная празднованию Дня Победы, была проведена в 2005 г. по инициативе «РИА Новости» и ряда общественных организаций. Законопроект, как дал понять Турчак, является ответом на запрет георгиевской ленточки в ряде республик бывшего СССР. В Грузии и на Украине георгиевская лента оказалась под запретом. В Латвии ее уравняли с символикой СС и нацистской Германии. Похожие законопроекты на подходе в Литве и Молдавии, отметил сенатор.
При этом в пояснительной записке к законопроекту уточняется, что есть также случаи, когда ленточку используют «неподобающим образом» и сотрудники правоохранительных органов «вынуждены реагировать на такие факты». На заседании Госдумы 19 апреля Занко привела примеры, в каком, по ее мнению, случае должна наступать ответственность: «Никто не говорит, что за ношение георгиевской ленты, скажем, на сумке будут наказывать. Вы ведь вешаете георгиевскую ленту потому, что гордитесь ею, уважаете память предков. Но если вы публично сожжете георгиевскую ленту, за это последует наказание».
Большинство запретов должно существовать на уровне морально-этических ограничений, считает член Совета по правам человека Андрей Бабушкин. «Когда мы вводим запрет правового характера, это говорит о том, что он чрезвычайно важен для защиты чьих-то прав, и иными способами это невозможно обеспечить», – полагает Бабушкин.