Битва за Москву: как удалось остановить немецкий блицкриг

Впрочем, спустя два дня панику удалось погасить. 19 октября 1941 г. в Москве официально ввели военное положение. Журналист Николай Вержбицкий писал о тех днях: «Преображенская площадь. Полдень. Пережита "паника". Люди уже не мечутся, они выстроились опять в очереди. За облаками страшный пулеметный огонь. Гудят самолеты, дрожат стекла, в трехстах метрах от магазина на берегу Яузы начинают гневно и оглушительно тявкать зенитки. Где-то бухают фугасные бомбы. Но ничто не изменилось на площади. Недвижно вытянулись очереди, особенно большая за портвейном (18 руб. 60 коп. пол-литра), не дрогнула и очередь за газированной водой».