Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву украинских БПЛА
Дежурные средства противовоздушной обороны ночью сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
В 01:33 мск мэр опубликовал в своем Telegram-канале сообщение об отражении атаки семи беспилотников. В 03:55 мск он сообщил о ликвидации еще двух летевших на столицу БПЛА.
В 01:00 Росавиация объявляла временные ограничения на работу аэропорта «Шереметьево», с 18:19 мск 6 мая мера была введена в аэропортах «Внуково» и «Домодедово», а с 21:19 мск – в «Жуковском». В «Шереметьево» и «Внуково» ограничения отменили в 04:07 мск, но в 04:25 мск их снова ввели в первом аэропорту, сообщал представитель ведомства Артем Кореняко. В 05:30 ограничения на работу «Шереметьево» были отменены.
Вечером 6 мая Собянин писал, что силы ПВО в течение всего дня отражало атаки БПЛА. С 17:38 мск до 22:52 мск он рассказал об уничтожении восьми беспилотников.