Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву украинских БПЛА

В 01:00 Росавиация объявляла временные ограничения на работу аэропорта «Шереметьево», с 18:19 мск 6 мая мера была введена в аэропортах «Внуково» и «Домодедово», а с 21:19 мск – в «Жуковском». В «Шереметьево» и «Внуково» ограничения отменили в 04:07 мск, но в 04:25 мск их снова ввели в первом аэропорту, сообщал представитель ведомства Артем Кореняко. В 05:30 ограничения на работу «Шереметьево» были отменены.