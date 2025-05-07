Что известно о массовых задержках рейсов в российских аэропортах

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), ограничения повлияли на вылеты по меньшей мере 350 рейсов и на планы не менее 60 000 пассажиров. При этом, в связи с особенностями планирования расписания, самолеты, которые вовремя не прибыли в пункт назначения, опоздают и на другие рейсы. В АТОР призвали подготовиться к этому и проверять свои рейсы.