Что известно о массовых задержках рейсов в российских аэропортах

Что известно о массовых задержках рейсов в российских аэропортахОграничения повлияли на планы не менее 60 000 пассажиров
В российских аэропортах массово задерживаются и отменяются рейсы после введения временных ограничений на работу аэропортов. Прием и отправку самолетов ограничивали в Казани, Сочи, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Кирове, Санкт-Петербурге («Пулково»), а также в столичных аэропортах «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), ограничения повлияли на вылеты по меньшей мере 350 рейсов и на планы не менее 60 000 пассажиров. При этом, в связи с особенностями планирования расписания, самолеты, которые вовремя не прибыли в пункт назначения, опоздают и на другие рейсы. В АТОР призвали подготовиться к этому и проверять свои рейсы.
Что сообщают авиакомпании:
«Аэрофлот» сообщил, что самолеты авиакомпании были направлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет из-за ограничений в «Шереметьево» с 1:00 до 5:30 мск. Пассажиры смогут забронировать билеты на другие рейсы взамен билетов на отложенные. Всего авиакомпания отменил 52 рейса из Москвы и еще 54 рейса в направлении столицы.
«Уральские авиалинии» вынужденно отменили 18 рейсов в Москву. Из столицы девять самолетов ушли на запасные аэродромы. Еще 40 бортов были задержаны, уточнили в авиакомпании. 8500 человек ожидают вылета в Москву в различных российских городах и за рубежом. Пассажиры могут обменять авиабилеты на другие даты вылета или получить полный возврат стоимости билетов.
Авиакомпания «Россия» сообщила, что из-за ограничений в «Шереметьево», «Внуково» и в Нижнем Новгороде часть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет.
Авиакомпания S7 отменяет часть рейсов в аэропорту «Домодедово», некоторые рейсы перенаправлены на запасные аэродромы
Что сообщают аэропорты:
В «Домодедово» предупредили о возможном внесении изменений в расписание в связи с ограничениями на работу аэропорта, которые вводились для обеспечения безопасности. Там призвали пассажиров перед выездом в аэропорт уточнять статус их рейса и принесли извинения за доставленные неудобства.
В «Жуковском» отмечаются изменения в расписании движения самолетов, включая задержки вылетов и уход на запасные аэродромы прибывающих воздушных судов, сообщается в Telegram-канале аэропорта. Меры направлены на обеспечение безопасности полетов. В воздушной гавани призвали учитывать это при планировании поездки в аэропорт.
Во «Внуково» сообщили «Ведомостям», что с 18:20 мск 6 мая в воздушной гавани введены ограничения на работу. Для обеспечения безопасности в расписание были внесены изменения, ряд рейсов перенаправили на запасные аэродромы. С 04:08 мск 7 мая ограничения сняты.
В «Шереметьево» ограничения действовали с 04:25 до 05:30 мск.
«Пулково» за время действия ограничений в нескольких российских аэропортах принял в качестве запасного аэропорта все перенаправленные в Петербург рейсы, сообщили в воздушной гавани. Сейчас осуществляется отправка бортов в аэропорты назначения. Часть самолетов ожидает вылета. Северо-Западная транспортная прокуратура заявила, что 6 и 7 мая на запасную стоянку «Пулково» были направлены 74 самолета. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.