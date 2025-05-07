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Что известно о массовых задержках рейсов в российских аэропортах

Ограничения повлияли на планы не менее 60 000 пассажиров
София Векслер
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В российских аэропортах массово задерживаются и отменяются рейсы после введения временных ограничений на работу аэропортов. Прием и отправку самолетов ограничивали в Казани, Сочи, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Кирове, Санкт-Петербурге («Пулково»), а также в столичных аэропортах «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), ограничения повлияли на вылеты по меньшей мере 350 рейсов и на планы не менее 60 000 пассажиров. При этом, в связи с особенностями планирования расписания, самолеты, которые вовремя не прибыли в пункт назначения, опоздают и на другие рейсы. В АТОР призвали подготовиться к этому и проверять свои рейсы.

Что сообщают авиакомпании:

«Аэрофлот» сообщил, что самолеты авиакомпании были направлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет из-за ограничений в «Шереметьево» с 1:00 до 5:30 мск. Пассажиры смогут забронировать билеты на другие рейсы взамен билетов на отложенные. Всего авиакомпания отменил 52 рейса из Москвы и еще 54 рейса в направлении столицы.

«Уральские авиалинии» вынужденно отменили 18 рейсов в Москву. Из столицы девять самолетов ушли на запасные аэродромы. Еще 40 бортов были задержаны, уточнили в авиакомпании. 8500 человек ожидают вылета в Москву в различных российских городах и за рубежом. Пассажиры могут обменять авиабилеты на другие даты вылета или получить полный возврат стоимости билетов.

Авиакомпания «Россия» сообщила, что из-за ограничений в «Шереметьево», «Внуково» и в Нижнем Новгороде часть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет.

Nordwind Airlines сообщила, что 7 мая ряд рейсов, следующих в и из Казани, будут задержаны.

Авиакомпания S7 отменяет часть рейсов в аэропорту «Домодедово», некоторые рейсы перенаправлены на запасные аэродромы

Что сообщают аэропорты:

В «Домодедово» предупредили о возможном внесении изменений в расписание в связи с ограничениями на работу аэропорта, которые вводились для обеспечения безопасности. Там призвали пассажиров перед выездом в аэропорт уточнять статус их рейса и принесли извинения за доставленные неудобства.

В «Жуковском» отмечаются изменения в расписании движения самолетов, включая задержки вылетов и уход на запасные аэродромы прибывающих воздушных судов, сообщается в Telegram-канале аэропорта. Меры направлены на обеспечение безопасности полетов. В воздушной гавани призвали учитывать это при планировании поездки в аэропорт.

Во «Внуково» сообщили «Ведомостям», что с 18:20 мск 6 мая в воздушной гавани введены ограничения на работу. Для обеспечения безопасности в расписание были внесены изменения, ряд рейсов перенаправили на запасные аэродромы. С 04:08 мск 7 мая ограничения сняты.

В «Шереметьево» ограничения действовали с 04:25 до 05:30 мск.

«Пулково» за время действия ограничений в нескольких российских аэропортах принял в качестве запасного аэропорта все перенаправленные в Петербург рейсы, сообщили в воздушной гавани. Сейчас осуществляется отправка бортов в аэропорты назначения. Часть самолетов ожидает вылета. Северо-Западная транспортная прокуратура заявила, что 6 и 7 мая на запасную стоянку «Пулково» были направлены 74 самолета. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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