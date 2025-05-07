«Аэрофлот» заявил о задержках рейсов из-за ограничений в «Шереметьево»
«Авиакомпания предпринимает все необходимые меры для стабилизации расписания и рекомендует пассажирам следить за информацией на онлайн-табло на сайте Аэрофлота, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, пассажиры смогут забронировать билеты на другие рейсы взамен билетов на отложенные. Такую возможность компания представит при наличии свободных мест, иначе – вернет деньги за билет в полном объеме.
Рейсы авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и «NordStar» также были перенесены или задержаны, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.