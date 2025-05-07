«Аэрофлот» заявил о задержках рейсов из-за ограничений в «Шереметьево»

«Авиакомпания предпринимает все необходимые меры для стабилизации расписания и рекомендует пассажирам следить за информацией на онлайн-табло на сайте Аэрофлота, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи», – говорится в сообщении.