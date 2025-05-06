Минобороны: над регионами России сбиты 57 беспилотников
Вечером 6 мая над российскими регионами сбили 57 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 31 беспилотник был сбит над территорией Брянской области, 13 – над Курской областью, семь – над Орловской областью, два – над Калужской областью, два – над Рязанской областью, один – над Крымом.
До этого, с 17:21 до 18:40 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 13 украинских БПЛА: семь – над территорией Калужской области, четыре – над территорией Тульской области, два – над Московским регионом.
Масштабная атака беспилотников 6 мая привела к проблемам в работе аэропортов в России. Ограничения на прием и вылет самолетов вводились в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево», а также аэропортах Самары, Волгограда, Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля.