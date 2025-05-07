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«Уральские авиалинии» отменили 18 рейсов

Ведомости

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вынужденно отменила 18 рейсов в Москву и из нее, девять самолетов отправила на запасные аэродромы. Еще 40 бортов задержаны, сообщается в Telegram-канале компании.

«Авиакомпания предпринимает все необходимые меры для нивелирования последствий сбойной ситуации, а также обеспечения пассажиров всеми положенными услугами, предусмотренными ФАП-82», – говорится в сообщении.

8500 человек ожидают вылета в Москву в различных городах России и за рубежом. Пресс-служба авиакомпании сообщила, что пассажиры могут обменять авиабилеты на другие даты вылета или получить полный возврат стоимости билетов.

С 1:00 до 5:30 мск 7 мая самолеты «Аэрофлота» также были направлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет из-за ограничений в «Шереметьево».

Вечером 6 мая над Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской областями и Крымом были сбиты 57 беспилотников. Утром 7 мая стало известно о еще 9 сбитых БПЛА. Ограничения ввели в «Шереметьево» (в 1:00), «Внуково» и «Домодедово» (в 18:19 6 мая), «Жуковском» (в 21:19 6 мая).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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