«Уральские авиалинии» отменили 18 рейсов
Авиакомпания «Уральские авиалинии» вынужденно отменила 18 рейсов в Москву и из нее, девять самолетов отправила на запасные аэродромы. Еще 40 бортов задержаны, сообщается в Telegram-канале компании.
«Авиакомпания предпринимает все необходимые меры для нивелирования последствий сбойной ситуации, а также обеспечения пассажиров всеми положенными услугами, предусмотренными ФАП-82», – говорится в сообщении.
8500 человек ожидают вылета в Москву в различных городах России и за рубежом. Пресс-служба авиакомпании сообщила, что пассажиры могут обменять авиабилеты на другие даты вылета или получить полный возврат стоимости билетов.
С 1:00 до 5:30 мск 7 мая самолеты «Аэрофлота» также были направлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет из-за ограничений в «Шереметьево».
Вечером 6 мая над Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской областями и Крымом были сбиты 57 беспилотников. Утром 7 мая стало известно о еще 9 сбитых БПЛА. Ограничения ввели в «Шереметьево» (в 1:00), «Внуково» и «Домодедово» (в 18:19 6 мая), «Жуковском» (в 21:19 6 мая).