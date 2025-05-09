Кремль призвал учитывать нюансы при обсуждении 30-дневного перемирия на Украине

Вечером 9 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители европейских стран ведут переговоры с администрацией США о выдвижении ультиматума России в случае отказа от 30-дневного перемирия. Согласно их замыслу, если Москва не пойдет на встречу, в ее отношении будут введены более жесткие санкции. Вместе с тем утром того же дня Великобритания объявила о существенном расширении санкций против России.