Кремль призвал учитывать нюансы при обсуждении 30-дневного перемирия на Украине

Кремль призвал учитывать нюансы при обсуждении 30-дневного перемирия на УкраинеВместе с тем Россия поддерживает эту идею, сообщил Песков
Россия в целом поддерживает идею 30-дневного прекращения огня в конфликте на Украине, однако в этом вопросе следует учитывать ряд нюансов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Без учета определенных нюансов, связанных с договоренностями о более длительном перемирии, обсуждение этой темы невозможно, уточнил представитель Кремля.
Песков добавил, что тема 30-дневного перемирия была поднята администрацией президента США Дональда Трампа, президент России Владимир Путин поддержал ее с оговоркой о том, что вокруг этой инициативы «существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом».
Вечером 9 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители европейских стран ведут переговоры с администрацией США о выдвижении ультиматума России в случае отказа от 30-дневного перемирия. Согласно их замыслу, если Москва не пойдет на встречу, в ее отношении будут введены более жесткие санкции. Вместе с тем утром того же дня Великобритания объявила о существенном расширении санкций против России.
28 апреля Путин объявил о перемирии в конфликте на Украине с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая в честь Победы в Великой Отечественной войне. Украина это перемирие фактически отвергла. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на 30 дней.
Кроме того, Украина многократно нарушала перемирие. Как сообщило Министерство обороны России, ВСУ за время перемирия совершили более 5000 нарушений режима прекращения огня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что дальнейшие действия Москвы в вопросе урегулирование украинского конфликта будут зависеть от поведения Киева в период объявленного Путиным трехдневного перемирия.