Ушаков: контакты РФ и США по украинскому вопросу проходят почти каждый день

4 мая Трамп допустил срыв мирных переговоров по Украине. Он считает, что за годы конфликта накопилось «очень много ненависти» как между руководством двух стран, так и между военными. Позже он заявил, что предложение Путина о трехдневном перемирии на фоне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – это серьезный шаг, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование конфликта. «Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет, надеемся, что произойдет», – сказал он.