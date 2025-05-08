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Ушаков: контакты РФ и США по украинскому вопросу проходят почти каждый день

Москва и Вашингтон также обсуждают и другие вопросы
Ведомости

Россия и США каждый день или раз в два дня проводят контакты по вопросам урегулирования украинского конфликта, а также по ряду других тем. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков «Первому каналу».

Он сообщил, что прямые контакты идут, в частности, со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

Говоря о поддержании контактов между Москвой и Вашингтоном, Ушаков подчеркнул, что не знает ежедневные ли они, «но точно не ежечасные». помощник главы государства также отменил, что такая периодичность связана с продолжающимся диалогом с администрацией США по украинскому вопросу.

25 апреля в Москве состоялась последняя встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа. На ней российский президент подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп в тот же день заявил в интервью журналу Time, что по итогам урегулирования Крым сохранит принадлежность к РФ.

4 мая Трамп допустил срыв мирных переговоров по Украине. Он считает, что за годы конфликта накопилось «очень много ненависти» как между руководством двух стран, так и между военными. Позже он заявил, что предложение Путина о трехдневном перемирии на фоне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – это серьезный шаг, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование конфликта. «Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет, надеемся, что произойдет», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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