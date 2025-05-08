Ушаков: контакты РФ и США по украинскому вопросу проходят почти каждый день

Ушаков: контакты РФ и США по украинскому вопросу проходят почти каждый деньМосква и Вашингтон также обсуждают и другие вопросы
Россия и США каждый день или раз в два дня проводят контакты по вопросам урегулирования украинского конфликта, а также по ряду других тем. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков «Первому каналу».
Он сообщил, что прямые контакты идут, в частности, со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.
Говоря о поддержании контактов между Москвой и Вашингтоном, Ушаков подчеркнул, что не знает ежедневные ли они, «но точно не ежечасные». помощник главы государства также отменил, что такая периодичность связана с продолжающимся диалогом с администрацией США по украинскому вопросу.
25 апреля в Москве состоялась последняя встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа. На ней российский президент подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп в тот же день заявил в интервью журналу Time, что по итогам урегулирования Крым сохранит принадлежность к РФ.
4 мая Трамп допустил срыв мирных переговоров по Украине. Он считает, что за годы конфликта накопилось «очень много ненависти» как между руководством двух стран, так и между военными. Позже он заявил, что предложение Путина о трехдневном перемирии на фоне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – это серьезный шаг, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование конфликта. «Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет, надеемся, что произойдет», – сказал он.