Как Россия и США обсуждали урегулирование конфликта на Украине

11 февраля. Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прилетел в Москву, а покинул ее вместе с американцем Марком Фогелем, осужденным в РФ за контрабанду наркотиков и накануне визита помилованным Путиным. Посол США Линн Трейси в тот же день встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Сам Уиткофф дал понять, что со стороны Москвы с ним сотрудничает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он также заявил о состоявшейся встрече с Путиным, но Кремль не комментировал это сообщение. Фогель был обменян на основателя и руководителя криптобиржи BTC-e Александра Винника, который обвинялся во взломе японской криптовалютной биржи Mt. Gox и отмывании денежных средств в размере от $4 млрд до $9 млрд.