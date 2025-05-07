Как Россия и США обсуждали урегулирование конфликта на Украине

Как Россия и США обсуждали урегулирование конфликта на УкраинеС полуночи вступает в силу объявленное Москвой трехдневное перемирие
В полночь с 7 на 8 мая вступает в силу перемирие в рамках спецоперации на Украине, объявленное 28 апреля президентом России Владимиром Путиным. Режим прекращения огня по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должен продлиться до полуночи 11 мая. В прошлый раз перемирие Москва объявляла на Пасху. Тогда оно действовало 30 часов. Текущее решение отражает готовность России к «мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса», отмечали в Кремле. Обсуждение мирного урегулирования активизировалось после вступления Дональда Трампа на пост президента США. «Ведомости» вспоминают, как оно развивалось.
Трамп возвращается в Белый дом и намеревается заключить сделку по Украине
20 января. День инаугурации Трампа. Путин еще до ее начала провел совещание Совбеза, во время которого поздравил нового американского президента со вступлением в должность, отметив открытость России к диалогу по Украине. Он также подчеркнул, что целью урегулирования должен быть «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».
21 января. Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что готовится к встрече с Путиным. «Я отлично поладил с ним, и я надеюсь, что он захочет заключить сделку», – сказал американский лидер, отметив, что в сделке, по его мнению, заинтересован и президент Украины Владимир Зеленский. В этот же день Банк России установил на 22 января курс доллара ниже 100 руб.
24 января. Трамп на экономическом форуме в Давосе призвал ОПЕК «действовать и снизить цены ради завершения боевых действий на Украине». Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но началу процесса мешает указ Зеленского о запрете на контакты с российской стороной. «Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены?» – сказал он. Песков, в свою очередь, сообщил, что весь мир заинтересован в ядерном разоружении США и России, а Москва считает необходимым как можно скорее возобновить переговоры об этом.
Первые переговоры США и РФ, телефонный разговор Путина и Трампа, перепалка в Белом доме
9 февраля. Трамп заявил, что у него был телефонный разговор с Путиным о ситуации на Украине, но не уточнил детали, в частности, когда он состоялся.
11 февраля. Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прилетел в Москву, а покинул ее вместе с американцем Марком Фогелем, осужденным в РФ за контрабанду наркотиков и накануне визита помилованным Путиным. Посол США Линн Трейси в тот же день встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Сам Уиткофф дал понять, что со стороны Москвы с ним сотрудничает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он также заявил о состоявшейся встрече с Путиным, но Кремль не комментировал это сообщение. Фогель был обменян на основателя и руководителя криптобиржи BTC-e Александра Винника, который обвинялся во взломе японской криптовалютной биржи Mt. Gox и отмывании денежных средств в размере от $4 млрд до $9 млрд.
12 февраля. Трамп заявил о состоявшемся «продолжительном и продуктивном» телефонном разговоре с Путиным. Кремль подтвердил, что обсуждалась тема урегулирования на Украине, добавив, что российский президент пригласил американского коллегу в Москву. Трамп в тот же день поговорил с Зеленским, а министр финансов США Скотт Бессент привез в Киев черновик соглашения о доступе Соединенных Штатов к редкоземельным металлам на $500 млрд в обмен на американскую помощь.
13 февраля.Первая встреча с Путиным может пройти в Саудовской Аравии, сказал Трамп журналистам. Он также усомнился в «практичности» вступления Украины в НАТО.
18 февраля. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошел первый с начала спецоперации раунд переговоров делегаций РФ и США высокого уровня. Российскую сторону представляли помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и Кирилл Дмитриев. Их визави стали Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стивен Уиткофф.
Переговоры продлились более четырех часов, но, по словам Ушакова, пока трудно говорить, что «США и Россия сближаются», а ожидавшаяся западными СМИ встреча Путина и Трампа, вероятно, не состоится. Стороны при этом договорились о создании переговорной группы высокого уровня по Украине и восстановлении численности персонала посольств в Москве и Вашингтоне.
20 февраля. Рубль укрепился к доллару до максимума с августа 2024 г., став лидером среди валют развивающихся стран. По оценке опрошенных Bloomberg аналитиков, это произошло во многом благодаря старту переговоров США и России.
23 февраля. Участвовавший в переговорах с США Дмитриев назначен спецпредставителем Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.
24 февраля. На Генеральной Ассамблее ООН США призвали отозвать проект антироссийской резолюции к годовщине начала спецоперации. Вместо резолюции Украины и ЕС Вашингтон предложил собственный текст, согласно которому действия Украины в ходе боевых действий, начавшихся в 2022 г., приравниваются к действиям России. В результате ГА ООН приняла оба варианта. За украинский документ проголосовали 93 страны, против – 18 стран, 65 делегаций воздержались. Американский вариант поддержали 93 страны, восемь проголосовали против, 73 государства воздержались.
ЕС в тот же день утвердил 16-й пакет санкций против России. Основным ограничением стал запрет ввоза российского необработанного алюминия. В новом перечне оказалось 48 человек и 35 организаций, а также 13 банков из РФ. США каких-либо новых ограничений на ввели.
Трамп вечером 24 февраля заявил об интересе США к «огромным запасам» редкоземельных металлов, которыми располагает Россия. Вскоре после этого заявления Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Российский президент, в частности, отметил, что РФ – один из мировых лидеров по запасам редких и редкоземельных металлов. «Они у нас имеются и на севере в Мурманске, на Кавказе и в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие», – сказал глава государства.
25 февраля. Украина согласовала сделку с США о природных ресурсах после того, как Соединенные Штаты отказались от требований о предоставлении права на получение $500 млрд потенциального дохода от сделки.
27 февраля. Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ указал на надежды, которые вселяют первые контакты с новой администрацией США.
28 февраля. Зеленский приехал на встречу в Вашингтон к Трампу для подписания сделки по редкоземельным металлам. Встреча закончилась перепалкой прямо в Овальном кабинете, подписание соглашения сорвалось, а украинский президент досрочно покинул Белый дом. Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирному урегулированию конфликта.
Приостановка и возобновление военной помощи, Киев соглашается на 30-дневное прекращение огня
3 марта. США разрабатывают план смягчения санкций против России, сообщило агентство Reuters. По его данным, госдеп и минфин готовили предложение по снятию ограничений с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских бизнесменов.
4 марта. Трамп временно приостановил всю военную помощь и обмен разведданными с Украиной, это стало прямым ответом на поведение Зеленского в Белом доме. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в тот же день предложила план перевооружения ЕС с бюджетом 800 млрд евро. Bloomberg сообщил, что российские власти согласились помочь администрации Трампа в переговорах с Ираном, в том числе по ядерной программе Исламской Республики. Зеленский в X написал, что сожалеет о перепалке с Трампом, и выразил готовность сесть за стол переговоров «как можно скорее».
11 марта. В саудовской Джидде прошли переговоры делегаций США и Украины, Киев дал предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня, а Вашингтон принял решение о немедленном возобновлении обмена разведданными и восстановлении военной помощи Украине. ВСУ утром в тот же день предприняли массированную атаку дронами на Москву.
12 марта. Путин посетил Курскую область и заявил о взятых в плен солдатах ВСУ и наемниках. США подтвердили возобновление военной помощи Киеву.
13 марта. Уиткофф вновь прилетел в Москву и провел встречу с Путиным. Песков говорил, что российский лидер через Уиткоффа передал Трампу дополнительные сигналы. Путин также подарил американскому президенту его портрет кисти Никаса Сафронова, на котором тот изображен поднимающим кулак после покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании в июле 2024 г. Президент США назвал переговоры «очень хорошими и продуктивными», заявив, что попросил Путина пощадить жизни окруженных в Курской области украинских военных.
14 марта. США не стали продлевать генеральную лицензию, позволяющую зарубежным компаниям оплачивать российские энергоресурсы через подсанкционные банки. По данным источника телеканала Fox News, лицензия, позволяющая обходить некоторые санкции, является инструментом давления в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
17 марта. Издание Semafor сообщило, что Белый дом допускает возможность признания Крыма российским, а также обращения к ООН, чтобы организация поступила аналогичным образом.
18 марта. Путин на съезде РСПП призвал российский бизнес не готовиться к отмене санкций. Даже если они будут ослаблены, Запад все равно найдет те или иные способы давления на Россию, добавил он. В этот же день Путин и Трамп вновь провели телефонный разговор, в ходе которого российский президент поддержал предложение американского коллеги о 30-дневном взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным. Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем является прекращение поставок иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.
19 марта. Трамп созвонился с Зеленским, обсудив с ним разговор с Путиным. Украинский президент попросил предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны. Зеленский также рассказал, что во время разговора обсуждалась передача США Запорожской АЭС. Украина поддержала отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.
23-25 марта. В Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины, а затем – США и России. По заявлению Кремля, Москва и Вашингтон договорились обеспечить безопасность судоходства и неприменение силы в Черном море. При этом США «будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций». При этом Москва указала, что эти соглашения вступят в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и российских производителей, ликвидации запретов на обслуживание в портах российских судов с продовольствием и др.
Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта 2025 г. В отдельном сообщении об украино-американских переговорах говорилось, что США тоже обещают Украине обеспечить безопасность судоходства, а также добиться обмена пленными.
27 марта. Путин предложил ввести на Украине «временное управление под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами России». Об этом он заявил, объясняя, что сейчас власти в Киеве утратили легитимность и стоит вопрос – с кем именно вести там диалог для урегулирования конфликта.
Новые встречи с Уиткоффом, пасхальное перемирие и подписание ресурсной сделки
2 апреля. Трамп ввел торговые пошлины против большинства стран мира, России в списке нет. Позже директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сказала, что США решили не вводить новые тарифы против России, чтобы не осложнять текущие переговоры об урегулировании.
2-3 апреля. Дмитриев провел встречи с представителями администрации президента США в Вашингтоне. По его словам, обсуждались перспективы возвращения американских инвестиций в Россию, а также возможности по созданию совместных проектов. Кроме того, были рассмотрены направления сотрудничества в Арктике, в области редкоземельных металлов и других приоритетных секторах.
10 апреля. Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби. Российская сторона отпустила на свободу гражданку США и России Ксению Карелину, а американская – гражданина Германии и РФ Артура Петрова. Марко Рубио отметил, что освобождения Карелиной добился Трамп.
11 апреля. Уиткофф вновь встретился с Путиным, на этот раз – в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжались 4,5 часа в закрытом формате, стороны обсуждали вопросы урегулирования на Украине. По оценке Пескова, встреча может стать шагом к личной встрече Путина и Трампа. Уиткофф позднее рассказал, что российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир. Зеленский в тот же день пригласил Трампа на Украину.
17 апреля. Уиткофф представил в Париже план мирного урегулирования по Украине, который предполагает снятие с России части санкций, введенных с 2014 г. Присоединенные к России украинские территории в соответствии с документом останутся под контролем Москвы, Крым будет признан США российским, а стремления Киева вступить в НАТО «будут сняты с повестки дня».
18 апреля. Трамп впервые допустил отказ от участия в мирных переговорах по Украине, если в ближайшее время не будет заметного прогресса. «Если по какой-то причине одна из двух сторон осложнит ситуацию, то мы просто скажем «вы глупцы, вы ужасные люди» и мы просто откажемся от этой затеи», – сказал он. Вместе с тем обе стороны демонстрируют «энтузиазм» по этому вопросу, добавил он.
19 апреля. Путин объявил пасхальное перемирие. Режим прекращения огня продлился с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля. Зеленский сначала назвал инициативу Москвы попыткой «поиграть с жизнями людей», что было воспринято западными СМИ как отказ от российского предложения. Но позже в тот же день Киев выразил готовность соблюдать перемирие, а если «полная тишина действительно воцарится», то продлить его и после 20 апреля. Вечером 20 апреля Песков заявил, что президент не давал команды по продлению перемирия. 19 апреля Путин также поручил до 15 мая продумать механизм обратного выкупа для ушедших брендов.
23 апреля. В Лондоне сорвались переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств Великобритании, США, Франции, Германии и Украины. Это произошло после того, как госсекретарь Рубио отменил поездку из-за заявления Зеленского о том, что Киев не будет признавать контроль Москвы над Крымом. В результате уровень переговоров был понижен – состоялась встреча старших должностных лиц из пяти стран.
По итогам переговоров был предложен план завершения конфликта, ставший ответом на план Уиткоффа, представленный 17 апреля. Согласно ему, прекращение огня должно быть полным на суше, в воздухе и на море, а территориальные вопросы предлагается обсуждать уже после прекращения огня. Снятие санкций, считают европейские союзники Украины, должно проходить постепенно и привязано к соблюдению перемирия, а США должны дать надежные гарантии безопасности. Размещение иностранных войск на территории Украины в новом плане допускается.
25 апреля. В Москве состоялась новая встреча Путина и Уиткоффа. На ней российский президент подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий. Трамп в тот же день заявил в интервью журналу Time, что по итогам урегулирования Крым сохранит принадлежность к РФ.
26 апреля. Трамп и Зеленский встретились в Риме перед похоронами папы римского Франциска. Встреча стала первой после перепалки в Белом доме 28 февраля. Украинский президент заявил, что встреча прошла хорошо и они с Трампом «успели обсудить многое». Трамп рассказал, что Зеленский вновь просил оружие у США. Генштаб ВС России в этот же день доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Трамп заявил, что основные моменты сделки по Украине согласованы.
28 апреля. Путин объявил о перемирии в вооруженном конфликте с Украиной в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Оно должно продлиться трое суток, с полуночи 8 мая по 10 мая включительно. «На этот период останавливаются все боевые действия. Если Киев не пойдет на прекращение огня в этот период, то Вооруженные силы России «дадут адекватный и эффективный ответ», – добавили в Кремле.
Зеленский заявил, что «нет причин ждать 8 мая и огонь должен быть прекращен не на несколько дней». Основу дипломатии должно составить «немедленное, полное и безоговорочное прекращение огня – и, по крайней мере, 30 дней».
30 апреля. Вашингтон и Киев подписали соглашение по полезным ископаемым, в рамках которого для восстановления Украины будет создан американо-украинский инвестиционный фонд. В Киеве уточнили, что фонд создается «на основе 50/50» и обе стороны будут иметь равное право голоса. Соглашение также не предусматривает никаких долговых обязательств, при этом фонд будет инвестировать в проекты и гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати». Кроме того, сделка не будет препятствовать вступлению Украины в Евросоюз. Доходы фонда будут реинвестироваться «исключительно в Украину», заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
2 мая. Госсекретарь Рубио назначен временно исполняющим обязанности помощника Трампа по нацбезопасности. Американский президент не исключил, что он будет совмещать должности на постоянной основе, как это делал Генри Киссинджер в 1973–1975 гг.
3 мая. Зеленский назвал инициативу Москвы о перемирии «театральной постановкой для создания атмосферы выхода РФ из изоляции». Он сообщил, что Киев вместо этого призывает заключить перемирие на 30 дней согласно предложенной США стратегии. Украинский президент сказал, что его страна не может нести ответственность за происходящее в РФ во время поездок представителей государств в Москву в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. МИД РФ назвал его слова угрозой террориста международного масштаба.
4 мая. Трамп допустил срыв мирных переговоров по Украине. За годы конфликта накопилось «очень много ненависти» как между руководством двух стран, так и между военными, считает он.
5 мая. Трамп заявил, что предложенное Путиным перемирие – это многое, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование конфликта. «Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет, надеемся, что произойдет», – сказал он.