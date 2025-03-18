Что Путин сказал на съезде РСПП

Что Путин сказал на съезде РСППОн призвал бизнес не воспринимать санкции против РФ как временные меры и проявлять гибкость
18 марта президент РФ Владимир Путин принял участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Ведомости» собрали главные заявления главы государства. Трансляция мероприятия велась на странице РСПП в Rutube.
Путин в начале выступления пообещал абсолютно откровенный разговор с крупным бизнесом в закрытом режиме на съезде РСПП после завершения публичной части. Среди актуальных вопросов: совершенствование нормативной базы реального сектора, снятие избыточных барьеров и улучшение регуляторной среды для бизнеса.
Он сообщил, что против российских компаний и физических лиц введено 28 595 санкций – кратно больше, чем против всех стран мира. Несмотря на это российский бизнес научился работать в условиях ограничений, запустил альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами и занял ниши, освободившиеся после ухода иностранных компаний из РФ. При этом Путин призвал предпринимателей не воспринимать санкции как временные меры, поскольку Запад угрожает новыми и «штампует эти пакеты один за другим».
«Санкции – это не временные или точечные меры. Это механизм системного, стратегического давления на нашу страну. И как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности», – сказал Путин.
Даже если санкции будут ослаблены, Запад все равно найдет те или иные способы давления на Россию, добавил он. В качестве примера Путин привел поправку Джексона–Вэника к закону о торговле США, которая запрещает предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле, государственные кредиты и кредитные гарантии странам, нарушающим или серьезно ограничивающим права своих граждан. Такая мера была введена в отношении СССР, но не отменена сразу после его распада и продолжала действовать уже против России. Она была отменена в конце 2012 г., но одновременно с этим в США приняли так называемый закон Сергея Магнитского, который также предусматривал санкции против РФ.
Глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает все более изощренный характер, отметил президент.
«И в этих условиях даже неловко вспоминать про нормы и правила Всемирной торговой организации, которые когда-то активно продвигались Западом. Когда-то, когда эти правила были им выгодны», – отметил президент.
В связи с этим российскому бизнесу важно проявлять гибкость, осваивать новые рынки, разрабатывать собственные технологические решения и налаживать кооперацию с надежными партнерами, брать лучшие практики, но не копировать их. Для этого Россия укрепляет собственный суверенитет по всем направлениям, которые обеспечивают работу бизнеса, отметил президент.
По его словам, большинство европейских стран утратили свой суверенитет и столкнулись с проблемами в экономике. В 2024 г. рост ВВП еврозоны составил 0,9%, в то время как у БРИКС – 4,9%, а у России два года подряд – 4,1%. При этом Путин призвал в вопросе охлаждения российской экономики действовать очень аккуратно, чтобы «не было такого излишнего охлаждения, как в криокамере». Он также рассчитывает, что российский бизнес примет самое активное участие в совместных проектах с партнерами РФ по БРИКС и его будущими членами.
Путин также повторил свое недавнее высказывание о том, что ряд ушедших западных компаний хотят вернуться в РФ, но интересы российских бизнесменов и их сотрудников будут в приоритете. Он напомнил, что в ряде случаев российские власти были вынуждены ввести временное управление в российских предприятиях ряда зарубежных брендов. Президент поручил правительству внимательно следить за сделками, когда западные собственники продали бизнес в России «по бросовой цене» и «оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно».
«Привилегий и преференций для возвращающихся не будет. В то же время Россия остается открытой страной. Кто хочет вернуться, пусть, пожалуйста, возвращается на конкурентной основе в рамках нашего правового поля», – заявил глава РФ.
Он поручил кабмину актуализировать перечень зарубежных компаний, которые прекратили работу в России, а также разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в России.
Путин подчеркнул, что сейчас главным вызовом для отечественной экономики является переход на устойчивую траекторию сбалансированного роста. Это общая совместная задача и органов власти, и бизнеса, не только крупного, который объединяет РСПП, но также малого и среднего, отметил президент.
По его словам, исходя из запросов предпринимателей власти продолжат выстраивать механизмы государственной экономической политики, которые работали бы на увеличение производственного потенциала страны, открытие новых предприятий, укрепление технологического финансового суверенитета и кадрового потенциала. Соответствующий план дополнительных мер правительство сейчас готовит, сообщил Путин.
Президент также призвал защищать интересы российского бизнеса.
«Делать все для того, чтобы правовая система способствовала тому, чтобы бизнес шел именно сюда [в Россию], ничего не боялся, чтобы судебная система была независимой, эффективной, работающей», – подчеркнул Путин.
В конце публичной части встречи он призвал вступать в РСПП.