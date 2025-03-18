Что Путин сказал на съезде РСПП

Даже если санкции будут ослаблены, Запад все равно найдет те или иные способы давления на Россию, добавил он. В качестве примера Путин привел поправку Джексона–Вэника к закону о торговле США, которая запрещает предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле, государственные кредиты и кредитные гарантии странам, нарушающим или серьезно ограничивающим права своих граждан. Такая мера была введена в отношении СССР, но не отменена сразу после его распада и продолжала действовать уже против России. Она была отменена в конце 2012 г., но одновременно с этим в США приняли так называемый закон Сергея Магнитского, который также предусматривал санкции против РФ.