Правкомиссия пока не получала заявок от иностранного бизнеса на возвращение в РФ

Правкомиссия пока не получала заявок от иностранного бизнеса на возвращение в РФФАС подключится к разработке условий для возвращения международных брендов
Правительственная комиссия по иностранным инвестициям пока не получала заявок от иностранных компаний по возвращению на российский рынок, сообщил «Ведомостям» глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский (является также ответственным секретарем правкомиссии).
Бизнесу из недружественных государств нужно получить разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям, чтобы вновь работать в России, говорил ранее «Ведомостям» представитель Минфина. Правкомиссия ориентируется на позицию профильного ведомства, подчеркнул представитель Минфина.
По словам Шаскольского, ФАС будет участвовать в разработке условий по возвращению иностранного бизнеса. Кроме того, ведомство оценит влияние на конкуренцию в России от предложения РСПП предусмотреть механизмы защиты отечественного бизнеса в случае готовности иностранных компаний возобновить работу на российском рынке.
Шаскольский не видит увеличения числа сделок, которые рассматривает правкомиссия, динамика схожа с прошлым годом. В основном речь идет о сделках, «которые касаются приобретения стратегических предприятий». В 2024 г. правкомиссия по иностранным инвестициям рассмотрела 25 сделок, рассказал Шаскольский.
Возвращение иностранных компаний – чувствительная для российского бизнеса тема, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе выступления на ежегодном съезде РСПП. Он добавил, что российские компании не намерены уступать свои ниши «возвращенцам». Необходимо заранее предусмотреть механизм для защиты отечественного бизнеса, считает Шохин.
Власти прорабатывают условия возвращения иностранных компаний, писали «Ведомости» 25 февраля. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать условия, которые позволят сохранить преимущества для собственных производителей, но в то же время не нарушать правил Всемирной торговой организации (ВТО). Путин заявил 14 марта, что Россия уже ведет переговоры о возвращении ряда иностранных компаний. Президент также добавил, что Россия «не закрывалась ни от кого и никого не выгоняла», поэтому у иностранцев есть возможность снова выйти на российский рынок.
Должны измениться принципы взаимодействия, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров во время ежегодного съезда РСПП. Контроль на совместных предприятиях должен быть у российских бенефициаров, отечественная сторона должна обладать правами на технологии. Допускать иностранцев нужно только в те ниши, где Россия согласится поделиться своим суверенитетом, отметил первый вице-премьер. Ранее он заявлял, что Россия будет допускать на свой рынок только те компании, в которых заинтересована сама. В наиболее важных для технологического суверенитета отраслях приоритет отдается отечественным производителям и компаниям из ЕАЭС, подчеркнул Мантуров.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил в январе, что решения о возвращении иностранных компаний должны быть индивидуальными. Он предупредил, что требования по локализации, инвестициям и технологиям для них будут «совсем иными».
Иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил, говорил 23 февраля Мантуров. При этом многие компании при уходе заключили опцион на обратный выкуп акций, что может упростить выход на российский рынок. В их числе Mercedes-Benz (срок действия опциона – 6 лет с момента продажи), Renault (10 лет), McDonald’s (15 лет), L’Occitane (5 лет) и др. По данным «Ведомостей», из 100 крупнейших иностранных структур у 18 есть опционы на выкуп своих активов. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономический аспект переговоров России и США, сообщил, что американский бизнес потерял $300 млрд из-за ухода с российского рынка.
Актуальность дискуссии о возможном возвращении в Россию иностранных компаний связана с началом переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде по вопросу урегулирования конфликта на Украине. 18 марта президенты России и США снова обсудят по телефону нормализацию отношений США и России, а также урегулирование конфликта на Украине.
«Сейчас такие компании, которые ушли, собираются вернуться. Мы знаем об этом», – заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП. Он подчеркнул, что интересы отечественных бизнесов всегда будут в приоритете. Привилегий и преференций для западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе, сказал Путин. Он также поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Президент призвал сделать процесс выхода на рынок России максимально прозрачным. Правительство РФ также должно следить за условиями выкупа активов иностранными компаниями, которые ушли из России, и не допускать ценового дисконта при покупке, сказал Путин.