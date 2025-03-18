Правкомиссия пока не получала заявок от иностранного бизнеса на возвращение в РФ

«Сейчас такие компании, которые ушли, собираются вернуться. Мы знаем об этом», – заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП. Он подчеркнул, что интересы отечественных бизнесов всегда будут в приоритете. Привилегий и преференций для западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе, сказал Путин. Он также поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Президент призвал сделать процесс выхода на рынок России максимально прозрачным. Правительство РФ также должно следить за условиями выкупа активов иностранными компаниями, которые ушли из России, и не допускать ценового дисконта при покупке, сказал Путин.