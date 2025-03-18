Шохин назвал чувствительным вопрос возвращения иностранного бизнеса

Шохин предлагает урегулировать вопрос возвращения иностранных компаний через норму о сроках исковой давности. «В этом контексте нам, полагаю, надо вернуться и к сроку исковой давности, который, как известно, по Гражданскому кодексу составляет три года, с того момента, когда соответствующие органы власти узнали или должны были узнать об изменениях в правах собственности», – отметил Шохин. Если норма о сроках исковой давности будет действовать не только по сделкам приватизации, но станет универсальной, российскому бизнесу будет «легче в судебном порядке» отстоять права отечественных компаний, которые заместили иностранный бизнес, добавил глава РСПП.