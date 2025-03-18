Шохин назвал чувствительным вопрос возвращения иностранного бизнеса

Шохин назвал чувствительным вопрос возвращения иностранного бизнесаНеобходимо предусмотреть механизм защиты отечественных компаний
Возвращение иностранных компаний – чувствительная для российского бизнеса тема, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе выступления на ежегодном съезде РСПП. «Российским компаниям удалось занять многие освободившиеся ниши, и мы не собираемся уступать их возвращенцам», – отметил он. Важно сформировать условия, на которых иностранные компании будут возвращаться. Кроме того, властям необходимо заранее предусмотреть механизм для защиты отечественного бизнеса, который успешно решает задачи импортозамещения, считает Шохин.
Сейчас власти прорабатывают условия возвращения иностранных компаний, писали «Ведомости» 25 февраля. Возвращение иностранных компаний из недружественных государств может осуществляться только при условии получения разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, говорил «Ведомостям» представитель Минфина. «При принятии решений правительственная комиссия ориентируется в первую очередь на позицию профильного ведомства», – подчеркнул представитель Минфина. Глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил в январе, что решения о возвращении иностранных компаний должны быть индивидуальными. Иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил, говорил 23 февраля первый вице-премьер Денис Мантуров.
Тема возможного возвращения зарубежных брендов поднимается в последние несколько месяцев на фоне начала переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Многие компании при уходе заключили опцион на обратный выкуп акций. В их числе Mercedes-Benz (срок действия опциона – 6 лет с момента продажи), Renault (10 лет), McDonald’s (15 лет), L’Occitane (5 лет) и др.
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать механизм возвращения иностранных компаний. Он отметил, что нужно отрегулировать этот процесс так, чтобы сохранить преимущества для собственных производителей, но в то же время не нарушать правил Всемирной торговой организации.
Какие решения возможны
Шохин предлагает урегулировать вопрос возвращения иностранных компаний через норму о сроках исковой давности. «В этом контексте нам, полагаю, надо вернуться и к сроку исковой давности, который, как известно, по Гражданскому кодексу составляет три года, с того момента, когда соответствующие органы власти узнали или должны были узнать об изменениях в правах собственности», – отметил Шохин. Если норма о сроках исковой давности будет действовать не только по сделкам приватизации, но станет универсальной, российскому бизнесу будет «легче в судебном порядке» отстоять права отечественных компаний, которые заместили иностранный бизнес, добавил глава РСПП.
В начале года РСПП подготовил и направил в правительство поправки в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», писали «Ведомости» 17 января. Бизнес предложил дополнить ст. 42 («Защита прав государства и муниципальных образований как собственников имущества») нормами, которые устанавливают порядок обращения в суд с требованиями о признании сделки ничтожной и уточняют исчисление сроков исковой давности по ним. Законопроект был подготовлен по поручению президента России Владимира Путина, которое было дано по итогам встречи с представителями деловых кругов 16 декабря 2024 г., говорил «Ведомостям» 15 января глава РСПП Александр Шохин.
Практика по сделкам о деприватизации складывается не в пользу добросовестных предпринимателей и собственников, полагает Шохин. Как отметил глава РСПП в ходе съезда, пока правительство не приняло к сведения предложения бизнеса, касающиеся сделок о деприватизации.