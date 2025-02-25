Власти прорабатывают условия возвращения иностранных компаний в Россию

Начало переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине ознаменовалось рядом заявлений российских чиновников и депутатов о возможном возвращении иностранных компаний из недружественных юрисдикций в Россию. Одни приветствовали такую перспективу, другие выражали свое несогласие с тем, что российские компании снова будут вынуждены конкурировать с зарубежными корпорациями. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать механизм возвращения иностранных компаний. Он отметил, что нужно отрегулировать этот процесс так, чтобы сохранить преимущества для собственных производителей, но в то же время не нарушать правил Всемирной торговой организации.