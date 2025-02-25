Власти прорабатывают условия возвращения иностранных компаний в Россию

Власти прорабатывают условия возвращения иностранных компаний в РоссиюДля этого нужно будет согласование правкомиссии и одобрение профильного министерства
Возвращение иностранных компаний из недружественных государств на российский рынок может осуществляться только при условии получения разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. Он добавил, что действующие указы президента № 618 (об особом порядке осуществления отдельных видов сделок между некоторыми лицами) и № 81 (о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности) касаются как продажи бизнеса, так и его возвращения в Россию. «При принятии решений правительственная комиссия ориентируется в первую очередь на позицию профильного ведомства», – подчеркнул представитель Минфина.
Начало переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине ознаменовалось рядом заявлений российских чиновников и депутатов о возможном возвращении иностранных компаний из недружественных юрисдикций в Россию. Одни приветствовали такую перспективу, другие выражали свое несогласие с тем, что российские компании снова будут вынуждены конкурировать с зарубежными корпорациями. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать механизм возвращения иностранных компаний. Он отметил, что нужно отрегулировать этот процесс так, чтобы сохранить преимущества для собственных производителей, но в то же время не нарушать правил Всемирной торговой организации.