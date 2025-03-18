Экономисты ожидают снижение инфляции к концу 2025 года на 2–5 процентных пунктов

Сезонно скорректированная инфляция в феврале замедлилась до 7,6% после 10,6% в январе и 14,1% в декабре. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в марте ожидает дальнейшего замедления динамики цен до 6,5%. При этом в феврале 2025 г. годовая инфляция (за последние 12 месяцев) ускорилась до 10,06% против 9,92% в январе. Показатель достигнет пика в марте-апреле – на уровне 10,2%, говорит Васильев. Его замедления до 9,6% он ожидает к середине года, а к его концу – до 6,3%. Месячная инфляция снизилась в феврале до 0,81% после 1,23% в январе, сообщил Росстат.