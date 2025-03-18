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Экономисты ожидают снижение инфляции к концу 2025 года на 2–5 процентных пунктов

Жесткая денежно-кредитная политика сдержит рост цен
Ксения Котченко
Сохранение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ формирует предпосылки замедления инфляции во второй половине 2025 г.
Сохранение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ формирует предпосылки замедления инфляции во второй половине 2025 г. / Максим Стулов / Ведомости

Инфляция в России к концу 2025 г. неизбежно снизится, уверены опрошенные «Ведомостями» эксперты. Показатель окажется в диапазоне от 7 до 8%, заявляют семь респондентов. Четверо прогнозируют на конец года уровень около 6%. Один из аналитиков ждет диапазон 5–7%.

Сезонно скорректированная инфляция в феврале замедлилась до 7,6% после 10,6% в январе и 14,1% в декабре. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в марте ожидает дальнейшего замедления динамики цен до 6,5%. При этом в феврале 2025 г. годовая инфляция (за последние 12 месяцев) ускорилась до 10,06% против 9,92% в январе. Показатель достигнет пика в марте-апреле – на уровне 10,2%, говорит Васильев. Его замедления до 9,6% он ожидает к середине года, а к его концу – до 6,3%. Месячная инфляция снизилась в феврале до 0,81% после 1,23% в январе, сообщил Росстат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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