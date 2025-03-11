Что известно о массированной атаке украинских БПЛА на Москву и Подмосковье

Что известно о массированной атаке украинских БПЛА на Москву и ПодмосковьеСилы ПВО сбили 91 беспилотник, летевший в направлении столицы
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Московской областью 91 украинский беспилотник, сообщило Минобороны России. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, при атаке БПЛА погиб человек, еще трое были ранены.
О первых шести сбитых БПЛА мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в 4:35 – вражеские беспилотники были уничтожены в Раменском. После мэр Москвы опубликовал еще несколько сообщений об отражении массовой атаки БПЛА, летевших в сторону столицы, в том числе, в Раменском и Домодедово. Воробьев уточнял, что вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.
Собянин отметил, что в эту ночь была отбита самая массированная атака украинских беспилотников на Москву: на подлете к столице российские военные сбили 74 БПЛА, и «на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников». Мэр Москвы поблагодарил силы ПВО Воздушно-космических сил Минобороны за отличную работу.
Последствия
По сведениям, опубликованным Воробьевым, известно об одном погибшем и трех раненых в городе Видное в Ленинском городском округе и в селе Ям в Домодедово. Пресс-служба «Мираторга» сообщила, что погибшим является сотрудник предприятия, еще двое работников пострадали, их доставили в лечебные учреждения Видного и Домодедово. Глава Домодедово Евгения Хрусталева уточнили, что на парковке «Мираторга» произошел пожар, на месте работают специалисты. Она также сообщала, что спасатели направлены по всем адресам, где есть пострадавшие и возгорания.
Воробьев позже уточнил, что погибший на парковке рядом с производственным комплексом и РЦ компании «Мираторг» в селе Ям был 38-летним охранником. В реанимации Видновской больницы сейчас находится 50-летний мужчина с открытой травмой головы, 44-летний мужчина с травмами головы госпитализирован в Домодедовскую больницу. При пожаре на парковке сгорело более 20 машин. На месте работают пожарные и оперативные службы, пламя почти устранено. БПЛА упали также в деревне Котляково в Домодедово. В больнице проводится операция 43-летней пострадавшей женщине, ее состояние оценивается как тяжелое.
Кроме того, обломки беспилотников упали на многоквартирный дом на Северном шоссе в Раменском: повреждения получили как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи. Были эвакуированы 12 человек, включая трех детей, пострадавшие получили медицинскую помощь на месте. Эвакуированные были размещены в соседней гимназии, часть из них приютили родственники.
«Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям», – писал Воробьев в своем Telegram-канале.
К медикам в Раменском обратились пять пострадавших, госпитализация не потребовалась. Помимо семи поврежденных квартир в жилом доме на Северном шоссе, из-за падения БПЛА загорелась кровля частного дома в Софьино, пожар локализован.
В городе Видное Ленинского округа из-за падения обломков беспилотника пострадали шестеро, в их числе четырехлетний ребенок. Все полученные ими раны – поверхностные, угрозы жизни нет. Медики оказывают им помощь, отметил Воробьев. Беспилотники также упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект», обошлось без пострадавших.
По словам Собянина, из-за падения обломков была незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице в Москве, на месте работают соответствующие службы.
Из-за падения обломков беспилотников была незначительно повреждена железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово, обошлось без пострадавших, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД). На месте работают ремонтные бригады.
Принятые меры
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах «Жуковский» и «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево». Работа «Шереметьево» и «Домодедово» была ограничена в 4:40, мера в отношении «Жуковского» мера начала действовать в 4:24. об ограничениях во «Внуково» Кореняко сообщил после 7:30. Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», уточнял пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Авиакомпания «Аэрофлот» скорректировала расписание ближайших рейсов в связи с вводом временных ограничений в «Шереметьево». Ряд рейсов из «Шереметьево», а также из других пунктов отправления в Москву задерживается на вылет. Несколько рейсов, которые направлялись в столицу, были отправлены на запасные аэродромы в Казань, Санкт-Петербург, Самару, Уфу, Саратов и Сыктывкар. В авиакомпании отметили, что после открытия аэропорта «Шереметьево» рейсы прибудут в пункт назначения.
Хрусталева сообщала об остановке движения поездов через железнодорожную станцию «Домодедово» – как в сторону Москвы, так и в область. В Telegram-канале МЖД говорится, что движение поездов на станции «Домодедово» Павелецкого направления МЖД происходит с увеличенным интервалом, поэтому ряд поездов в оба направления задерживается.
Прокуратура Московской области сообщила, что для оперативного оказания медицинской и другой помощи пострадавшим было обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Запущена горячая линия для приема жалоб и оказания правовой помощи. Ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.
«По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина Видновский, Домодедовский, Раменский городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан», – говорится в сообщении региональной прокуратуры в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура Москвы заявила о координации работ правоохранительных органов и специальных служб на месте падения обломков БПЛА на ул. Домодедово в столице, в результате чего было повреждена кровля дома.