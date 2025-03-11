Что известно о массированной атаке украинских БПЛА на Москву и Подмосковье

Воробьев позже уточнил, что погибший на парковке рядом с производственным комплексом и РЦ компании «Мираторг» в селе Ям был 38-летним охранником. В реанимации Видновской больницы сейчас находится 50-летний мужчина с открытой травмой головы, 44-летний мужчина с травмами головы госпитализирован в Домодедовскую больницу. При пожаре на парковке сгорело более 20 машин. На месте работают пожарные и оперативные службы, пламя почти устранено. БПЛА упали также в деревне Котляково в Домодедово. В больнице проводится операция 43-летней пострадавшей женщине, ее состояние оценивается как тяжелое.