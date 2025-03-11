Число погибших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до трех
После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Подмосковью в ночь на 11 марта мужчина скончался в домодедовской больнице, сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева в Telegram-канале.
Мужчина скончался в результате удара украинских БПЛА по парковке рядом с производственным комплексом и распределительным центром компании «Мираторг» в селе Ям в Домодедове. Хрусталева сообщила, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.
В пресс-службе «Мираторга» сообщили, что компания выплатит семьям двух погибших в Подмосковье сотрудников 1,5 млн руб. Пострадавшие сотрудники получат 300 000 руб. в качестве материальной помощи.