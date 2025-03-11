Число погибших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до трех

11 марта при атаке БПЛА в Подмосковье погибли два человека, еще 18 пострадали. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что оба погибших были сотрудниками компании «Мираторг». Удар произошел в 5:14 утра, когда мужчины только заступили на смену. Им было 38 и 50 лет.