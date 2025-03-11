Минздрав: при атаке БПЛА в Подмосковье погибли два человека и 18 пострадали

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что оба погибших являлись сотрудниками «Мираторга». Удар БПЛА по парковке рядом с производственным комплексом и распределительным центром компании «Мираторг» в селе Ям в Домодедове произошел в 5:14 утра, когда мужчины только заступили на смену. Им было 38 и 50 лет.