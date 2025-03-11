Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Минздрав: при атаке БПЛА в Подмосковье погибли два человека и 18 пострадали

Ведомости

В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область погибли два человека и еще 18 пострадали, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 20 человек, в том числе трое детей. Двое [из них] взрослых пострадавших, к сожалению, погибли», – сказал Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).

Помощник главы Минздрава добавил, что в Липецкой области при атаке БПЛА госпитализирован пострадавший в состоянии средней степени тяжести.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что оба погибших являлись сотрудниками «Мираторга». Удар БПЛА по парковке рядом с производственным комплексом и распределительным центром компании «Мираторг» в селе Ям в Домодедове произошел в 5:14 утра, когда мужчины только заступили на смену. Им было 38 и 50 лет.

«Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди», – обратил внимание Воробьев, добавив, что вспыхнувший на парковке пожар уже потушен, на месте работают оперативные службы.

Глава Подмосковья пообещал выплатить семьям погибших по 1 млн руб. Раненые, в зависимости от тяжести травм, получат от 100 000 до 500 000 руб.

В ночь на 11 марта дежурные средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 337 украинских беспилотников, 91 из них был ликвидирован в Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал отбитую ночью атаку самой массированной: на подлете к столице были сбиты 74 беспилотника, а на разных рубежах в целом свыше 100.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных