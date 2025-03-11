Минздрав: при атаке БПЛА в Подмосковье погибли два человека и 18 пострадали
В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область погибли два человека и еще 18 пострадали, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 20 человек, в том числе трое детей. Двое [из них] взрослых пострадавших, к сожалению, погибли», – сказал Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).
Помощник главы Минздрава добавил, что в Липецкой области при атаке БПЛА госпитализирован пострадавший в состоянии средней степени тяжести.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что оба погибших являлись сотрудниками «Мираторга». Удар БПЛА по парковке рядом с производственным комплексом и распределительным центром компании «Мираторг» в селе Ям в Домодедове произошел в 5:14 утра, когда мужчины только заступили на смену. Им было 38 и 50 лет.
«Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди», – обратил внимание Воробьев, добавив, что вспыхнувший на парковке пожар уже потушен, на месте работают оперативные службы.
Глава Подмосковья пообещал выплатить семьям погибших по 1 млн руб. Раненые, в зависимости от тяжести травм, получат от 100 000 до 500 000 руб.
В ночь на 11 марта дежурные средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 337 украинских беспилотников, 91 из них был ликвидирован в Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал отбитую ночью атаку самой массированной: на подлете к столице были сбиты 74 беспилотника, а на разных рубежах в целом свыше 100.